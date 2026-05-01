Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir Konserleri: 2-3 Mayıs Hafta Sonunun En İyi Konserleri!

Semicenk: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Congresium Ankara'da, son dönemin hit şarkılarını başkentli müzikseverlerle birlikte seslendiriyor.
Hakan Altun: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Ankara'da, romantik şarkılarıyla dinleyicilerine duygu dolu bir gece yaşatıyor.
Emir Can İğrek: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara'da, geniş bir hayran kitlesine sahip olan popüler şarkılarını seslendiriyor.
Mabel Matiz: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de CerModern'de, kendine has tarzı ve görkemli sahne şovuyla haftayı kapatıyor.
Vega: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de 6:45 KK Ankara'da, Türk rock müziğinin sevilen grubu olarak unutulmaz şarkılarını seslendiriyor.
Wyatt E. & Congulus: 3 Mayıs Pazar saat 20.00’de 6:45 Ankara'da, saykodelik ve stoner rock tınılarıyla farklı bir atmosfer yaratıyor.
Emir Ayar: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Kulüp Müjgan'da, alternatif müziğin yeni örneklerini dinleyicilerle paylaşıyor.
Duygu Soylu: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime'da, güçlü vokali ve caz esintili alternatif tarzıyla sahnede oluyor.
Cem Adrian: 3 Mayıs Pazar saat 20.00’de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde, eşsiz ses rengi ve derinlikli şarkılarıyla hayranlarını ağırlıyor.
Banliyö: 3 Mayıs Pazar saat 20.00’de Haymatlos Mekan'da, alternatif rock ve indie tınılarıyla enerjik bir akşam vadediyor.
Adamlar: 3 Mayıs Pazar saat 21.00’de CerModern'de, kendine has tarzı ve eğlenceli sahnesiyle haftayı noktalıyor.
Veofor: 3 Mayıs Pazar saat 21.00’de Kulüp Müjgan'da, alternatif tınılarıyla haftanın ilk gününü renklendiriyor.
Başar Keklik: 3 Mayıs Pazar saat 21.30'da IF Performance Hall Ankara(Tunus)'da, özgün şarkılarıyla sahnede yer alıyor.
Kamufle: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.21’de Haymatlos Mekan'da, güçlü performansı ve yüksek enerjili rapiyle hayranlarıyla buluşuyor.
Wegh: 3 Mayıs Pazar saat 22.00’de Ankara Milyon Performance Hall'de, yeni nesil rap müziğin sevilen parçalarını seslendiriyor.
Pressure 01: Init: 2 Mayıs Cumartesi saat 23.00’de Kite Ankara'da, elektronik müziğin sert ritimleriyle dans severleri bekliyor.
Nazar Sessions: 2 Mayıs Cumartesi saat 17.00’de Wyndham Ankara'da, özel setlerle dolu bir dans gecesi sunuyor.
Oldies'n Goldies: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da, geçmişin unutulmaz hitleriyle eğlenceli bir parti vadediyor.
Trialogue: 3 Mayıs Pazar saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara'da, cazın dingin ve sofistike tınılarını sahneye taşıyor.
