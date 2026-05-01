Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir Konserleri: 2-3 Mayıs Hafta Sonunun En İyi Konserleri!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 23:34

Hafta sonu planlarınızda müziğe yer açmaya hazır mısınız? Ankara’nın gri binalarını ısıtan sahne performanslarından İzmir’in deniz kokulu mekanlarına, Bursa'nın öğrenci ruhuyla harmanlanmış etkinliklerine kadar geniş bir rota hazırladık. Şehrin gürültüsünden kaçıp sevdiğiniz sanatçıların sesine kulak vermek için ihtiyacınız olan her şey bu listede. Peki, 2-3 Mayıs tarihlerinde hangi şehirde, hangi sahnede, kimleri dinleyeceğiz?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

Ankara'da Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

  • Semicenk: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Congresium Ankara'da, son dönemin hit şarkılarını başkentli müzikseverlerle birlikte seslendiriyor.

  • Hakan Altun: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Ankara'da, romantik şarkılarıyla dinleyicilerine duygu dolu bir gece yaşatıyor.

  • Emir Can İğrek: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara'da, geniş bir hayran kitlesine sahip olan popüler şarkılarını seslendiriyor.

  • Mabel Matiz: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de CerModern'de, kendine has tarzı ve görkemli sahne şovuyla haftayı kapatıyor.

  • Vega: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de 6:45 KK Ankara'da, Türk rock müziğinin sevilen grubu olarak unutulmaz şarkılarını seslendiriyor.

  • Wyatt E. & Congulus: 3 Mayıs Pazar saat 20.00’de 6:45 Ankara'da, saykodelik ve stoner rock tınılarıyla farklı bir atmosfer yaratıyor.

  • Emir Ayar: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Kulüp Müjgan'da, alternatif müziğin yeni örneklerini dinleyicilerle paylaşıyor.

  • Duygu Soylu: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime'da, güçlü vokali ve caz esintili alternatif tarzıyla sahnede oluyor.

  • Cem Adrian: 3 Mayıs Pazar saat 20.00’de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde, eşsiz ses rengi ve derinlikli şarkılarıyla hayranlarını ağırlıyor.

  • Banliyö: 3 Mayıs Pazar saat 20.00’de Haymatlos Mekan'da, alternatif rock ve indie tınılarıyla enerjik bir akşam vadediyor.

  • Adamlar: 3 Mayıs Pazar saat 21.00’de CerModern'de, kendine has tarzı ve eğlenceli sahnesiyle haftayı noktalıyor.

  • Veofor: 3 Mayıs Pazar saat 21.00’de Kulüp Müjgan'da, alternatif tınılarıyla haftanın ilk gününü renklendiriyor.

  • Başar Keklik: 3 Mayıs Pazar saat 21.30'da IF Performance Hall Ankara(Tunus)'da, özgün şarkılarıyla sahnede yer alıyor.

  • Kamufle: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.21’de Haymatlos Mekan'da, güçlü performansı ve yüksek enerjili rapiyle hayranlarıyla buluşuyor.

  • Wegh: 3 Mayıs Pazar saat 22.00’de Ankara Milyon Performance Hall'de, yeni nesil rap müziğin sevilen parçalarını seslendiriyor.

  • Pressure 01: Init: 2 Mayıs Cumartesi saat 23.00’de Kite Ankara'da, elektronik müziğin sert ritimleriyle dans severleri bekliyor.

  • Nazar Sessions: 2 Mayıs Cumartesi saat 17.00’de Wyndham Ankara'da, özel setlerle dolu bir dans gecesi sunuyor.

  • Oldies'n Goldies: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da, geçmişin unutulmaz hitleriyle eğlenceli bir parti vadediyor.

  • Trialogue: 3 Mayıs Pazar saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara'da, cazın dingin ve sofistike tınılarını sahneye taşıyor.

İzmir'de Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

  • Yol Project: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.30’da North Pier's sahnesinde, pop ve rock klasikleriyle dolu geniş repertuvarıyla eğlence dolu bir performans sergiliyor.

  • Semicenk: 3 Mayıs Pazar saat 21.00’de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda, son dönemin hit şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte seslendiriyor.

  • Floydian Night (A Tribute to Pink Floyd): 3 Mayıs Pazar saat 21.00’de SoldOut Performance Hall'da, Pink Floyd'un büyüleyici şarkılarını tribute konseptiyle dinleyicilere ulaştırıyor.

  • Çağan Şengül: 2 Mayıs Cumartesi saat 23.00’de Ooze Venue'de, alternatif müziğin yeni dönem sevilen şarkılarını seslendiriyor.

  • Sansar Salvo: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi İzmir'de, Türkçe rapin köklü isimlerinden biri olarak sahnede fırtınalar estiriyor.

  • Batuflex: 3 Mayıs Pazar saat 19.30’da Hayal Kahvesi İzmir'de, haftayı yüksek tempolu bir rap gecesiyle kapatıyor.

  • Özge Ürer (Selekta Style): 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Monk Community'de, farklı tarzları harmanladığı setiyle gecenin ritmini belirliyor.

  • Cazbend ft. Verda Akyıldız: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Konak Vapur İskelesi'nde, caz müziğin sofistike tınılarını Verda Akyıldız'ın etkileyici vokaliyle birleştiriyor.

Bursa'da Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

  • Zakkum & Emrah Karaduman: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa'da, rock müziğin hüzünlü tınılarını ve pop ritimlerini aynı sahnede buluşturan dev bir konsere imza atıyor.

  • Mary Jane: 3 Mayıs Pazar saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa'da, haftayı yüksek enerjili rock coverları ve sevilen şarkılarıyla kapatıyor.

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa'da, şehirli hikayeleri ve alternatif rock tınılarıyla Bursalı müzikseverlerle buluşuyor.

  • Organize: 3 Mayıs Pazar saat 19.00’da Hayal Kahvesi Bursa'da, yüksek tempolu rapi ve sevilen şarkılarıyla enerjiyi zirveye taşıyor.

  • Mixtape (90’lar 2000’ler Partisi): 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Bursa'da, geçmişin unutulmaz şarkılarıyla eğlence dolu bir parti atmosferi yaşatıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

  • Ankara Echoes: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de, Ankara'nın kendine has alternatif ruhunu Eskişehir sahnesine taşıyor.

  • Cem Adrian: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, büyüleyici ses rengi ve derinlikli şarkılarıyla hayranlarını bir kez daha etkilemeye hazırlanıyor.

  • Stap: 3 Mayıs Pazar saat 20.00’de SPR Pub Eskişehir'de, yeni albüm enerjisi ve yüksek tempolu performansıyla rap dünyasının ritmini yükseltiyor.

  • Kamufle: 3 Mayıs Pazar saat 21.00’de Eskişehir F Stop Salon'da, hip-hop sahnesinin üretken ismi olarak en sevilen parçalarını Eskişehirli hayranları için seslendiriyor.

  • Ege363: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Eskişehir Club 2020'de, elektronik müziğin enerjisini gece hayatıyla buluşturan özel bir sete imza atıyor.

