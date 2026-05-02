İndirim Günleri Başlıyor! 2 - 8 Mayıs Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.05.2026 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 2 - 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

2 - 8 Mayıs 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 185 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 125 TL

  • Bal Küpü / Irmak / Doğuş Toz Şeker 3 Kg 139,50 TL

  • Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 114,50 TL

  • Nimet Buğday Unu 2 Kg 50 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 24,75 TL

  • Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 Litre 265 TL

  • Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 Litre 325 TL

  • Calve Ketçap 610 gr 89 TL

  • Burcu Konserve Yaprak Sarma 200 gr 85 TL

  • Çokça Kahvaltılık Sos Çeşitleri 300 gr 44 TL

  • Indomie Gurme Noodle 80 gr 21 TL

  • Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 310 gr 79,50 TL

  • Antebella Supermix Antep Fıstığı & Fındık Kreması 320 gr 195 TL

  • Dove Güzellik Sabunu 90 gr 44,50 TL

  • Vaseline Jel Krem 50 ml 94 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml 164,50 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 259 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 500 gr 175 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 125 TL

  • Peysan Tereyağı 1 Kg 469 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Yoğurt 3 Kg 149,50 TL

  • Ekici Beyaz Peynir 800 gr 215 TL

  • İçim / Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 175 TL

  • Ahir Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 gr 209 TL

  • Namet Dana Sucuk 280 gr 209 TL

  • Dondurulmuş Piliç Döner 500 gr 169 TL

  • Piliç Nugget 300 gr 49,50 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 72,50 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 339 TL

Elidor ürünlerinde %50'ye varan indirim👇

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Torku Banada Miniki Kakaolu Fındık Kreması  199 TL 

  • Bahçıvan / Torku Labne 3x180 gr 129 TL 

  • Paşabahçe Vanilla Kase 6'lı 89,50 TL

  • Paşabahçe Mercan Kulplu Bardak 6'lı 99,50 TL

Haribo ürünlerinde %40 indirim

7 Mayıs 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Onvo 65" Frameless 4K Ultra HD QLED Google Tv 26.999 TL

  • HI-LEVEL 55' Frameless UHD QLED WebOS Tv 18.499 TL

  • Falcon 55' UHD Smart Google Tv 21.999 TL

  • Onvo 55' Frameless 4K Ultra HD QLED Tv 18.999 TL

  • Falcon 32' FHD QLED Tv 8.999 TL

  • Nordmende 50' 4K Whale Tv 15.999 TL

  • TCL Onetouch Cep Telefonu 1.599 TL

  • Piranha 9989 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 499 TL

  • Piranha 9990 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 699 TL

English Home Doğrayıcı 1.199 TL

  • English Home Multi Blender Seti 2.299 TL

  • English Home Tost Makinesi 2.299 TL

  • Kiwi Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL

  • Singer Dikiş Makinesi 5.799 TL

  • Kiwi Standlı Mikser 2.999 TL

  • Homend Royaltea Çay Makinesi 2.499 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge 6.499 TL

  • Philips Buharlı Ütü 3.299 TL

  • Philips Şarjlı Dik Süpürge 11.949 TL

  • Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.499 TL

  • Pierre Cardin İkisi Bir Arada Saç Maşası ve Düzleştirici 999 TL

Hascevher Lotus Tava 575 TL

  • Hascevher Lotus Karnıyarık Tencere 899 TL

  • Hascevher Lotus Derin Tencere 899 TL

  • Hascevher Karışık Metal Saklama Kabı Seti 569 TL

  • Seramik Demlik 349 TL

  • Kalp Desenli Seramik Kupa 99,50 TL

  • Yuvarlak Metal Tepsi 89,50 TL

  • Oval Sunum Tepsisi 109 TL

  • Ayaklı Metal Sunumluk 2'li 349 TL

  • Kek Kalıbı Çeşitleri 249 TL

  • Oval Kase Çeşitleri 119 TL

  • Seramik Çerezlik 39,50 TL

  • Seramik Pasta Tabağı 4'lü 299 TL

  • Metal Figürlü Kaşık 4'lü 189 TL

  • 4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.299 TL

  • Plasitk Pastacılık Ürünleri 50 TL

Nehir Metal Servis Gereçleri 6'lı 789 TL

  • Nehir Yemek Kaşığı 6'lı 329 TL

  • Otto 18 Parça Bardak Seti 369 TL

ReVolt RSX4 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL

  • APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

  • APEC APT4 Üç Tekerlekli Moped 49.990 TL

Kadın Dantelli Pijama Takımı 379 TL

  • Kadın Takı Çeşitleri 99,50 TL

  • Kanvas Polo Çanta 499 TL

  • Soft Kaymaz Halı 120x180 cm 799 TL

  • Soft Kaymaz Yolluk 80x300 cm 849 TL

  • Soft Kaymaz Yolluk 80x150 cm 449 TL

  • Kilim 120x180 cm 349 TL

  • Pike Yatak Örtüsü Takımı 999 TL

  • Pamuklu Pike 399 TL

  • Pötikare Masa Örtüsü 179 TL

  • Ayak Havlusu 89,50 TL

  • Sofra Bezi 69,50 TL

  • Ekose Masa Örtüsü 89,50 TL

  • Peşkir Kurulama Bezi 3'lü 55 TL

  • Bambulu Yüz Havlusu 109 TL

  • Bambu El Havlusu 59,50 TL

  • Bambu Banyo Havlu Seti 199 TL

  • Bambulu Banyo Paspası 199 TL

  • Makyaj Masası Seti 7.499 TL

Dolu 12V Kumandalı Akülü Araba 8.199 TL

  • 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 6.499 TL

  • Oyuncak Işıklı Jet Süpürge 329 TL

Metal Ayaklı Katlanır Bahçe Masası 1.199 TL

  • Minderli Oturma Grubu Seti 4.250 TL

  • Katlanır Sehpa 569 TL

  • İzotermik Piknik Çantası 349 TL

Lav Ürünleri

Anneler Günü fırsatlarına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

8 Mayıs 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!

TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV 34.900 TL

  • SENNA 43'' FHD Whale OS 10 Android QLED TV 11.690 TL

  • Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici 2.990 TL

  • Mini Düzleştirici Tarak 599 TL

  • Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada 899 TL

  • Saç Düzleştirici 999 TL

  • Kaş Düzeltme Cihazı 349 TL

  • Siyah Nokta Temizleyici 399 TL

  • Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 599 TL

  • Elektronik Tırnak Oje Kurutucu 219 TL

  • Elektrikli Topuk Törpüsü 379 TL

  • Ağız Duşu 599 TL

  • Şarjlı Diş Fırçası 499 TL

  • Varta Alkalin Pil AA 4'lü 69 TL

Kumtel Dondurucu 5+1 Çekmece 15.490 TL

  • Philips XB9125 Maraton Süpürge 11.900 TL

  • Kumtel Dondurucu 3 Çekmece 8.900 TL

  • Kumtel Mini Buzdolabı 4.900 TL

  • Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 5.900 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 849 TL

  • Kumtel Dondurma ve Sorbe Makinesi 6.990 TL

  • Arnica Elektrikli Süpürge 3.750 TL

  • Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 4.900 TL

  • Fakir Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL

  • Philips Azur Ütü 3.990 TL

  • Arzum Buharlı Ütü 1.590 TL

  • Fakir Mega Blender 2.490 TL

  • Perilla Pratik Katlanabilir Balkon Masası 699 TL

  • 3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık 1.690 TL

  • Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası 499 TL

  • 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.199 TL

English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı 349 TL

  • Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi 269 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 79 TL

  • Kahve Fincan Seti 199 TL

  • Desenli Kabartmalı Kupa 299 TL

  • Cam Gravürlü Kayık Tabak 99 TL

Hot Wheels Neon Yarış Temalı Arabalar 249 TL

  • Pelüş Oyuncak Çeşitleri 499 TL

  • Ahşap Domino 199 TL

  • Air Hokey 829 TL

  • Işıklı Paten 799 TL

  • Şut ve Gol Oyunu 319 TL

Tefal Simplicity Tava 32 cm 899 TL

  • Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL

  • Tefal Simplicity Krep Tava 699 TL

  • Simplicity Tava 24 cm 649 TL

  • Chef's Tava Seti 599 TL

  • Bambu Mutfak Seti 119 TL

  • Bambu Çerezlik Seti 149 TL

  • Bükümlü Tezgah Üstü Bambu Kesme Tahtası 359 TL

  • Metal Ekmek Kutusu 229 TL

  • Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 1.290 TL

Anneler Günü fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın.

DAGİ Pijama Takımı 679 TL

  • Triko Ayakkabı Kadın 599 TL

  • Çift Kişilik Pike 349 TL

  • Tek Kişilik Pike 299 TL

ŞOK 2 Mayıs 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Gezer Erkek / Kadın Terlik 129 TL

  • Gezer Kadın / Erkek Terlik 179 TL 

  • Luxin PP Makyaj Valizi 349 TL 

  • Luxin PP Orta Boy Valiz 899 TL 

  • Luxin PP Büyük Boy Valiz 1.099 TL

  • Luxin PP Kabin Boy Valiz 839 TL

Champions 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 4.990 TL

  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Ekskavatör 899 TL 

  • Hot Wheels Üçlü Arabalar 329 TL

  • Matchbox Tekli Arabalar 115 TL

  • Batman Helikopter 129 TL 

  • Maceraya Başlangıç Oyun Seti 699 TL

  • Neon Çek Bırak Araba 100 TL 

  • Eğlenceli Işıklı Pop It 229 TL 

  • Motosiklet 149 TL

  • Luvlie Şık Elbiseli Bebekler 249 TL 

  • Hayvan Figürlü Köpük Balon 79,95 TL 

  • Renkli Metal İş Araçları 75 TL 

  • Yazı Tahtası 169 TL  

  • DIYTOY Manyetik Tangram 199 TL 

  • Emlak Ticaret Kutu Oyunu 249 TL 

  • Wall Game 229 TL 

  • Rulo Satranç 100 TL 

  • Gözümü Açtım Kitap Çeşitleri 149 TL

