Haberler
Yaşam
Dekorasyon
Pinterest'te Görüp İç Çektiğimiz Odaları Kendi Evimizde Yaratmanın 10 Yolu

Aslı Uysal
04.05.2026 - 13:01

Pinterest'te saatlerce gezip 'Benim evim neden böyle değil?' diye düşündüğünüz anlara artık son veriyoruz. Bu içerikte tıpkı Pinterest'ten fırlamış gibi görünen bir odanın ipuçlarını sizinle paylaşıyor olacağız! İçeriği hemen okumaya başlayın.  💗

1. Kafanda bir ilham panosu oluştur!

Öncelikle kafanda her şeyi netleştirerek başla. En sık yapılan hatalardan ilki, tarzını belirleyemeden hemen alışverişe çıkmak. Mesela beğendiğin odaları, tarzları bir araya getir ve ilham panosu oluştur. Ortak noktaları fark et ve kendi salonunun analizini ortaya çıkar. Böylece ortaya daha net bir görünüm çıkar.

2. Renk paletini sade tut!

Mesela Pinterest odalarının en dikkat çekici özelliklerine baktığımızda bunlardan ilkinin karmaşık görünmemesi olduğunu gözlemliyoruz. Genellikle 2-3 ana renk etrafında salonu şekillendirirler. Eğer açık tonlar, nötr renkler ve pastel dokunuşlar tercih edersen salonun çok daha ferah görünür. Tabii bu sadece bir öneri, zevkine göre kendi renk paletini oluşturabilirsin.

3. Duvar paneli ile eve derinlik kat!

Son dönemde Pinterest'de en çok gördüğümüz detaylardan biri de duvar panelleri... Evinin dekorasyonunu nasıl tercih edersen et, duvar panelleri her evde oldukça şık duruyor. Ayrıca duvara da anında hareket kazandırıyor!  Özellikle TV arkası ya da yatak başı duvarında kullanıldığında evin tıpkı dergilerden fırlamış gibi görünebilir.

4. Işıklandırmayı hafife alma!

Doğru ışık odanın havasını tamamen değiştirir. Sarı tonlu ışıklar eve daha sıcak bir atmosfer yaratır. Yine led ışıklar, lambaderler ya da küçük masa lambaları ile de katmanlı bir aydınlatma oluşturabilirsin. Tabii gün ışığının yerini hiçbir şey tutamaz. Onu da maksimum şekilde değerlendirerek evini en doğal şekilde aydınlatabilirsin.

5. Duvarları boş bırakma!

Salonunla uyumlu şekilde duvarları kullanmak evi en şık gösteren detaylardan biridir. Özellikle de Pinterest odalarının duvarlarının genellikle aşırı tarz göründüğünü biliyoruz. Bunun nedeni de duvarları posterler, çerçeveler, tablolar ya da küçük raflarla hareketlendirmelerinden kaynaklanır. Tabii ki de abartmayarak! Etkili dekor her zaman daha şık durur.

6. Salonuna tekstil ürünleriyle hava kat!

Bir odanın ruhunu belirleyen en önemli parçalar genellikle kırlentler, halılar ve battaniyelerdir. Çünkü bu seçimler odaya farklı bir hareket katmak için tercih edilir. Örneğin tüylü bir halı ile örgü bir battaniye birlikte çok hoş bir kontrast oluşturur.

7. Bitkilerle canlılık ekle!

Pinterest deyince akla ilk gelen dekorasyon fikirlerinden biri de yeşil bitkiler! Ortama hem canlılık hem de doğal bir hava katarlar. Büyük bir salon bitkisi ya da küçük saksılar ile evin görünümünde büyük farklar yaratabilirsin. Bitki bakımı zor geliyorsa yapay bitkiler de gayet iyi bir alternatif olabilir.

8. Küçük ama etkili dekor objeleri kullan!

Bir odanın karakterini belirleyen detaylardan biri de dekor objeleridir! Mumlar, kitaplar, vazolar ya da küçük heykeller... Burada dikkat etmen gereken en önemli detay ise, salonu eşyayla boğmadan 'doğru eşya' ile dekore edebilmektir. Seçtiği objelerin birbiriyle uyumlu olması da odanın bütünlüğünü korur.

9. Aynalarla alanı genişlet!

Aynalar sadece kendine bakmak için değil aynı zamanda alanı daha geniş göstermek için dekorasyon aracı olarak kullanılabilecek harika bir alternatiftir. Özellikle küçük odalarda büyük bir ayna kullanmak ortamı çok daha ferah gösterir. Aynanı seçerken de odanla uyumlu olmasına muhakkak dikkat et!

10. Minimal ama düzenli ol!

Pinterest odalarının gözümüze bu kadar hoş gelmesinin nedenlerinden biri de çok düzenli görünmeleridir. Gereksiz eşyaları ortadan kaldırmak bu işin temelidir. Açıkta kalan her şey görsel bir karmaşaya neden olur. Odandaki fazlalıkları depolarken bile şıklığı elden bırakmayın.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
