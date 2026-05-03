Yaşam Alanını Nasıl Yenilemen Gerektiğini Buluyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
03.05.2026 - 13:16

Evinde tam içine sinmeyen bir şeyler mi var? O zaman yenileme zamanı gelmiş demektir. Yenileme yapacaksın ama ne yapacağını bir türlü bulamıyor olabilirsin. Evini nasıl yenilemen gerektiğini söyleyelim mi?

1. Cinsiyetini seç ve başlayalım!

2. Yaşını da seçer misin?

3. Evinde seni en çok rahatsız eden şey ne?

4. Peki evinde en iyi fotoğraf nerede çekilir?

5. Hafta sonu evde neler yapıyorsun?

6. Evinde kaybettiğin şeyleri bulabilir misin?

7. Misafir geleceği zaman neler yaparsın?

8. Evine sık sık yeni bir şeyler alır mısın?

9. Evinle ilgili düşüncene hangisi daha yakın?

10. Son olarak evinde vakit geçirmeyi seviyor musun?

Senin evine renk lazım!

Senin evinde her şey yerli yerinde aslında ama bir şey eksik; o da renk. Evinde her şey olsa da o farklılık olmadan olmuyor sen de farkındasın. Ne kadar eşya değiştirsen de o istediğin etkiyi yaratamıyorsun. Peki o farklılığı nasıl sağlayabilirsin? Aslında çok basit. Duvar paneli ile tam o aradığın farkılılığa kavuşabilirsin. Duvar paneli ile evinde tam istediğin etkiyi elde edeceksin. Çünkü evinde bir aksesuar ekleyerek değiştiremeyeceğin köklü bir değişime ihtiyacın var. İşte duvar paneli ile bu değişim çok kolay ve çok etkili olacak!

Senin evine düzen lazım!

Senin evinde dekorasyondan çok öte bir şeye ihtiyaç var. Bu da düzen! Evin o kadar düzensiz ki ne kadar dekore edersen et o istediğin etkiye kavuşamıyorsun. Aldığın en güzel şey bile birkaç haftaya kaybolup gidiyor. O yüzden senin öncelikle evinde bir düzen kurman gerekiyor. Fazla eşyalardan kurtulup bir düzen sağladığın anda zaten senin evin çok güzel gözükecek, yenilemeye bile ihtiyacın olmayacak!

Senin evine işlevsellik lazım!

Senin evin aslında gayet güzel ama tek bir sorun var. O da işlevsel olmaması. Yani aldığın parçalar iyi olsa da çok kullanışlı değiller. Küçük ve doğru hamlelerle sen bu evi müthiş bir hale getirebilirsin. Öyle çok para harcayacağın bir yenilemeden bahsetmiyoruz aslında. Eşyaların yerini değiştireceğin küçük değişiklikler sana yeter de artar. Estetik evine bir de kullanışlılık eklersen tadından yenmez!

Senin evine köklü değişiklik lazım!

Senin evin artık öyle birkaç parçayla toplanacak gibi değil. Senin evine köklü bir değişiklik lazım. Yani sen evini baştan aşağı değiştirmelisin. Evindeki o eski enerjiyi atıp yepyeni bir enerjiye kavuşturman gerekiyor. Bunun için evindeki bazı eşyalardan kurtulup yenilerini alman gerek. Bazı eşyaları ise değiştirip evine uygun hale getirmelisin. Yani evini en baştan yaratman gerekiyor!

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
