article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Paraya Para Demeyenlerin Yatırım Sırrı Belli Oldu!

Paraya Para Demeyenlerin Yatırım Sırrı Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.05.2026 - 13:46

Döviz, borsa ve otomobilin ardından vatandaş yatırım için rotayı değiştirdi. Merkez Bankası'nın nisan ayı piyasa anketinde vatandaşların % 82'sinin yatırım tercihinin altın ve gayrimenkul olduğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde yatırım dünyasında taşlar yerinden oynarken, Türk halkının tasarruf alışkanlıkları netleşmeye başladı.

Son dönemde yatırım dünyasında taşlar yerinden oynarken, Türk halkının tasarruf alışkanlıkları netleşmeye başladı.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, borsa dalgalanmaları ve durgunlaşan otomobil piyasası karşısında rotayı belirleyen vatandaş, geleneksel tercihlerinden ödün vermiyor. Merkez Bankası’nın Nisan ayı beklenti anketinden çıkan sonuçlar, halkın yüzde 82’sinin birikimlerini değerlendirmek için yeniden altın ve gayrimenkule yöneldiğini gösteriyor.

Prim Potansiyeli ve Kira Getirisi Baz Alındığında Zirvede Yer Alan İller

Prim Potansiyeli ve Kira Getirisi Baz Alındığında Zirvede Yer Alan İller

  • Tekirdağ: Yüksek kira çarpanı sayesinde kira geliri odaklı yatırımcıların ilk tercihi oldu.

  • İstanbul, Antalya ve Muğla: Değer artışı bazında yüzde 40 barajını aşarak prim potansiyeliyle zirveyi bırakmadı.

  • Ankara: Hem kira kazancını hem de fiyat artışını dengeli bir şekilde sunarak yatırımcılar için en rasyonel seçeneklerden biri haline geldi.

Konutta Amortisman Süreleri Kısalıyor

Konutta Amortisman Süreleri Kısalıyor

Son dönemde yatırım dünyasında taşlar yerinden oynarken, Türk halkının tasarruf alışkanlıkları netleşmeye başladı. Döviz kurlarındaki hareketlilik, borsa dalgalanmaları ve durgunlaşan otomobil piyasası karşısında rotayı belirleyen vatandaş, geleneksel tercihlerinden ödün vermiyor. Merkez Bankası’nın Nisan ayı beklenti anketinden çıkan sonuçlar, halkın yüzde 82’sinin birikimlerini değerlendirmek için yeniden altın ve gayrimenkule yöneldiğini gösteriyor.

TCMB tarafından gerçekleştirilen hanehalkı anketine göre, yatırımcıların büyük çoğunluğu riskli varlıklardan uzaklaşarak daha somut kazançlara odaklandı. Ankette katılımcılara yöneltilen 'Şu an nakit varlığınız olsa hangi yatırım aracını seçersiniz?' sorusuna verilen yanıtlar, güvenli limanların sarsılmaz liderliğini bir kez daha kanıtladı.

Veriler, Ocak ayında yüzde 84 olan altın ve emlak tercihinin, Nisan ayı itibarıyla yüzde 82 seviyesinde seyrederek baskın karakterini koruduğunu gösteriyor. Buna karşılık mevduat faizleri, döviz, borsa ve bir dönemin gözdesi olan otomobil yatırımı, toplamda sadece yüzde 18’lik bir payda kalarak listenin gerisinde yer aldı. Özellikle araç ve beyaz eşya alımının yatırım amacıyla kullanımının neredeyse tamamen gündemden düştüğü gözlemleniyor.

Emlak piyasasında fiyat artış hızının enflasyonun gerisinde kalmasına rağmen, gayrimenkul yatırımını cazip kılan başka bir faktör öne çıkıyor: Kira getirisi. Endeksa’nın güncel verilerine göre, konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 28,45 seviyesinde kalsa da brüt kira veriminin yüzde 7,50’ye yükselmesi yatırımcının yüzünü güldürüyor. Bu durum, yatırılan sermayenin geri dönüş süresini (amortisman) 13-14 yıl bandına çekerek konutu yeniden stratejik bir kazanç kapısı haline getirmiş durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın