Paraya Para Demeyenlerin Yatırım Sırrı Belli Oldu!

Son dönemde yatırım dünyasında taşlar yerinden oynarken, Türk halkının tasarruf alışkanlıkları netleşmeye başladı. Döviz kurlarındaki hareketlilik, borsa dalgalanmaları ve durgunlaşan otomobil piyasası karşısında rotayı belirleyen vatandaş, geleneksel tercihlerinden ödün vermiyor. Merkez Bankası’nın Nisan ayı beklenti anketinden çıkan sonuçlar, halkın yüzde 82’sinin birikimlerini değerlendirmek için yeniden altın ve gayrimenkule yöneldiğini gösteriyor.

TCMB tarafından gerçekleştirilen hanehalkı anketine göre, yatırımcıların büyük çoğunluğu riskli varlıklardan uzaklaşarak daha somut kazançlara odaklandı. Ankette katılımcılara yöneltilen 'Şu an nakit varlığınız olsa hangi yatırım aracını seçersiniz?' sorusuna verilen yanıtlar, güvenli limanların sarsılmaz liderliğini bir kez daha kanıtladı.

Veriler, Ocak ayında yüzde 84 olan altın ve emlak tercihinin, Nisan ayı itibarıyla yüzde 82 seviyesinde seyrederek baskın karakterini koruduğunu gösteriyor. Buna karşılık mevduat faizleri, döviz, borsa ve bir dönemin gözdesi olan otomobil yatırımı, toplamda sadece yüzde 18’lik bir payda kalarak listenin gerisinde yer aldı. Özellikle araç ve beyaz eşya alımının yatırım amacıyla kullanımının neredeyse tamamen gündemden düştüğü gözlemleniyor.

Emlak piyasasında fiyat artış hızının enflasyonun gerisinde kalmasına rağmen, gayrimenkul yatırımını cazip kılan başka bir faktör öne çıkıyor: Kira getirisi. Endeksa’nın güncel verilerine göre, konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 28,45 seviyesinde kalsa da brüt kira veriminin yüzde 7,50’ye yükselmesi yatırımcının yüzünü güldürüyor. Bu durum, yatırılan sermayenin geri dönüş süresini (amortisman) 13-14 yıl bandına çekerek konutu yeniden stratejik bir kazanç kapısı haline getirmiş durumda.