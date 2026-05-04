Enflasyon Verisi Beklentiyi Aşınca Ekonomistlerden Açıklama Geldi

'Nisan enflasyonu: Yüzde 4,18.

Yüksek. Hadi petrol fiyatları falan...

Ama temel enflasyon (enerji, gıda... hariç: B ve C) da yüksek: yüzde 3,4 ve yüzde __3,5.

Ağustos 2025'ten bu yana yüzde 31-33 aralığında katılaştı enflasyon. Nisan: Yüzde __32,4.

Yıl sonu yüzde __30 gibi görünüyor.

Oysa enflasyonu düşürmek zor bir iş değil...

Gerçekten niyet var mı (TCMB'nin niyetinden söz etmiyorum)? Mesele, o...'