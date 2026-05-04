Enflasyon Verisi Beklentiyi Aşınca Ekonomistlerden Açıklama Geldi

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.05.2026 - 12:57

Enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda yüzde 32,37 oldu. Açıklanan aylık rakam yüzde 3,2 olan beklentiyi de aştı. Veriler beklentiyi aşınca uzmanlar isimler ve ekonomistler tepkilerini, yorumlarını X hesaplarından dile getirdi. Enflasyon verilerine kim, ne dedi?

Nisan ayı enflasyon verileri belli oldu. Aylık enflasyon beklentiyi aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİKenflasyon verilerini açıkladı. Nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,43, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,48 yükseldi. Enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda yüzde 32,37 oldu.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,19 olarak gerçekleşti. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu.

Enflasyon verisi beklentiyi aştı. Uzman isimleri görüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı👇🏻

twitter.com

'Enflasyonda sert yükseliş. Nisan ayında yüzde 4,18 artış oldu. 12 aylık enflasyon yüzde 32,37'ye yükseldi. Türkiye de Arjantin gibi yüzde 30'u gördükten sonra yeniden artış yaşıyor.'

twitter.com

'Memurlar bugünden enflasyon farkı için alacaklı hale geldi

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. 4 aylık kümülatif enflasyon yüzde 14,64 oldu. 

Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam dört ayda erimiş oldu. 

Memurlar bugünden yüzde 3,27 oranında enflasyon farkı alacaklısı hale geldi.'

twitter.com

'İlk dört aylık enflasyon yüzde 14,6 oldu. Yıllık hedef yüzde 16. Kalan 8 ayda her ay binde 2 enflasyon gelirse hedef tutar.

Enflasyonda dünyaya göre performansımız son 5 yıldır tarihi diplerde geziniyor.'

twitter.com

'Merkez bu ayki enflasyon raporunda yıl sonu hedef ve tahminlerini yükseltmek durumunda.

Şu an yüzde 16-21

Beklentiler yüzde 30 etrafına çekilmeye başladı bile.

Merkez boşuna kur artış hızını yükseltmemiş.

Ama, o zaman faizi de yükseltecektin. Hem kur artışı hızlansın, hem enflasyon beklenti üzeri yükselsin hem de faiz aşağıda kalsın.

Oldu, başka?

Önemli taktiksel hata oldu.'

twitter.com

'TÜİK bile enflasyonu 30'un altına düşünemiyor!

Kronik enflasyon, kronik alım gücü düşüşü, kronik yoksullaşma...

Acilen gerçekleri kabul edip, dönün!

Bu işin sonu hiç iyi olmayacak...'

twitter.com

'Nisan enflasyonu: Yüzde 4,18.

Yüksek. Hadi petrol fiyatları falan...

Ama temel enflasyon (enerji, gıda... hariç: B ve C) da yüksek: yüzde 3,4 ve yüzde __3,5.

Ağustos 2025'ten bu yana yüzde 31-33 aralığında katılaştı enflasyon. Nisan: Yüzde __32,4.

Yıl sonu yüzde __30 gibi görünüyor.

Oysa enflasyonu düşürmek zor bir iş değil...

Gerçekten niyet var mı (TCMB'nin niyetinden söz etmiyorum)? Mesele, o...'

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
