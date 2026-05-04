Hem Emekli Olup Hem Çalışmak İsteyenlere Uyarı: İsa Karakaş 2008 Detayını Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.05.2026 - 12:03

Sosyal güvenlik sistemi, çalışma gücünü kaybeden vatandaşlara 'malullük aylığı' ile destek olurken, yeniden çalışma hayatına dönmek isteyenler için ise oldukça keskin kurallar barındırıyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, malulen emekli olanların en çok merak ettiği 'Hem çalışıp hem maaş alabilir miyim?' sorusuna, SGK mevzuatındaki kritik ayrımlarla ışık tuttu.

2008 öncesi ve sonrası farkı: Kimler daha avantajlı?

Malulen emeklilikte temel kural, kişinin çalışma gücünü büyük oranda kaybetmiş olmasıdır. Bu nedenle, ister Türkiye’de ister yurt dışında sigortalı bir işe girildiği an, malullük aylığı kesiliyor. Mevzuat, çalışmaya başlanılan tarihi takip eden ay başından itibaren ödemeleri durduruyor.

Ekim 2008 tarihi, sosyal güvenlik sisteminde bir milat kabul ediliyor. SGK uzmanı İsa Karakaş'a göre bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olanlar için sistem oldukça katı:

2008 Sonrası Girişliler: Sadece maluller değil; engelli, kısmi veya normal emekli fark etmeksizin çalışmaya başladıkları an maaşlarına veda ediyor.

2008 Öncesi Girişliler: Bu gruptakiler için bir 'ara formül' mevcut. Engelli, kısmi veya normal emekli olanlar, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek hem maaşlarını alıp hem de çalışabiliyorlar. Ancak dikkat! Malulen emekli olanlar, giriş tarihleri ne olursa olsun bu haktan yararlanamıyor ve çalıştıkları an maaşları kesiliyor.

Gizli çalışanları "yersiz ödeme" faturası bekliyor.

Maaşın kesilmesi için sadece çalışmak gerekmiyor; sağlığın düzelmesi de bir sebep. SGK Sağlık Kurulu, yaptığı kontrollerde 'artık malul değilsin' raporu verirse aylık sonlandırılıyor.

Özellikle kontrol muayenesi randevularına dikkat edilmesi gerekiyor. Muayeneye gitmesi istenip de 3 ay içinde gitmeden vefat edenlerin varislerine ödeme yapılmıyor. Ancak randevusuna gidip sonuç beklerken vefat edenlerin yakınlarına ölüm aylığı bağlanabiliyor.

Çalıştığını SGK’ya bildirmeyen ve aynı zamanda malul maaşı almaya devam edenler için süreç oldukça sancılı işliyor. Tespit durumunda, ödenen tüm paralar 'yersiz ödeme' kapsamında faiziyle birlikte geri tahsil ediliyor.

İşten ayrılıp tekrar malullük haklarından yararlanmak isteyenlerin ise yeniden dilekçe vermesi ve tekrar kontrol muayenesinden geçmesi 'elzem' görülüyor.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
