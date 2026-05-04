Hem Emekli Olup Hem Çalışmak İsteyenlere Uyarı: İsa Karakaş 2008 Detayını Açıkladı

Malulen emeklilikte temel kural, kişinin çalışma gücünü büyük oranda kaybetmiş olmasıdır. Bu nedenle, ister Türkiye’de ister yurt dışında sigortalı bir işe girildiği an, malullük aylığı kesiliyor. Mevzuat, çalışmaya başlanılan tarihi takip eden ay başından itibaren ödemeleri durduruyor.

Ekim 2008 tarihi, sosyal güvenlik sisteminde bir milat kabul ediliyor. SGK uzmanı İsa Karakaş'a göre bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olanlar için sistem oldukça katı:

2008 Sonrası Girişliler: Sadece maluller değil; engelli, kısmi veya normal emekli fark etmeksizin çalışmaya başladıkları an maaşlarına veda ediyor.

2008 Öncesi Girişliler: Bu gruptakiler için bir 'ara formül' mevcut. Engelli, kısmi veya normal emekli olanlar, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek hem maaşlarını alıp hem de çalışabiliyorlar. Ancak dikkat! Malulen emekli olanlar, giriş tarihleri ne olursa olsun bu haktan yararlanamıyor ve çalıştıkları an maaşları kesiliyor.