Fıkra Yüzünden Konseri İptal Edildi: Açıklama Yapan Türkücü Mustafa Keser'e Destek Yağdı

Dilara Şimşek
04.05.2026 - 16:51

Ünlü türkücü Mustafa Keser’in sahnede anlattığı bir fıkrada “Kayseriliyle Yahudi'nin farkı mı var oğlum? Yanlış anlaşılmasın, ikisi de hesap kitap...” ifadelerini kullanması tartışmaya yol açtı. Bunun üzerine 81 yaşındaki türkücünün Kayseri konseri iptal edildi. Instagram hesabından açıklama yapan Keser, sahnede kullandığı sözlerin tam halini paylaştı. 

Keser, “İnsanlar beni düşük ücretle seyretme imkanı bulsun istedim. 150 kişi benden ekmek yiyor. Çalışan arkadaşlarımın ekmekleriyle oynadıkları için gurur duysunlar” diyerek sitemde bulundu. 

Keser’in paylaşımına destek yağdı.

Mustafa Keser'in sahnede kullandığı ifadeler şöyleydi:

Sanatçı Mustafa Keser, bir konserinde fıkra anlatırken “Kayserili fıkrası değilmiş Yahudi fıkrasıymış. Ulan Kayseriliyle Yahudi'nin farkı mı var oğlum? Yanlış anlaşılmasın, ikisi de hesap kitap...” ifadelerini kullandı. Fıkrasını anlatan Keser, seyircileri güldürürken bu ifadelere AKP ve MHP’li isimlerden tepki geldi. 

Mustafa Keser’in Kayseri konseri iptal edilince AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, türkücünün Yahudi benzetmesini yaptığını söyleyerek eleştiride bulundu. Çopuroğlu, “Kayseri’yi küçümseyen Kayseri’de konser veremez” dedi.

MHP’den istifa eden Baki Ersoy ise 81 yaşındaki Mustafa Keser'i tehdit etti. Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

'Mustafa Keser 81 yaşında bir şahıs ağırlığını da taşıyabilmelidir.Sanatçı ile soytarılığı karıştırırsanız Kayserili hemşerilerimizde Devlet ile Millet arasında köprü görevi gören ve halkın sözü ve sözcüsü olan Milletvekilimiz sana anladığın ve hak ettiğin tepkiyi gösterir.

Sen Kayseri’den ve Kayserililerden bu gereksiz polemikler için özür dileyeceğin yerde konuyu kişiselleştirerek Milletvekilimiz Sayın Şaban Çopruoğlu'na saygısızlık ve hadsizlik yapmaya devam ediyorsun.

Milletvekilimiz sana aklının zekatını verse bir ömür geçinirsin!

Sana buradan bak bende el artırarak yazıyorum ki ben sözümü tutarım beni tanıyanlar iyi bilir.

Bu saatten sonra sen Kayseri’de hiçbir programa biz nefes alıyorken çıkamayacaksın.

Yok ben çıkarım diyorsan bende sana diyorum ki;

Yok burası Kayseri burada oyun bozulur...'

Mustafa Keser, bir açıklama yaptı. Keser şu ifadeleri kullandı:

'Saygıdeğer Kayserililer, Birkaç günden beri sosyal medyada, sahne programımda anlattığım bir fıkrada Kayserililere hakaret ettiğime dair tepkiler hakaretler yayınlanmakta. Çok şükür ki anlattığımın ne manaya geldiğini, okuduğunu anlayan aklı başında insanlar da var. Onlar da gösterilen menfi tepkiye karşılık olumlu tepkilerini yazmışlar. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum.

Allah'a şükür aklım başımda. Ben sahne adamıyım. Herhangi bir memleketin insanlarına ne diye hakaret edeyim? Deli miyim ben? Neden hakaret edip, ayağıma kurşun sıkıp, ekmeğimle oynayayım. Yersiz tepki gösteren arkadaşlar sevinebilir. 15 Mayıs Kayseri konserim salon yetkilileri tarafından iptal edildi. Allah'a şükür ülkemin her köşesinde sevenim var. Günümüz ekonomik koşullarında birçoğu beni canlı olarak izlemek için gece mekanlarına gelip 8.000-10.000 TL verecek durumu yok maalesef. Bu sebeple salon konserlerini düzenleme kararı aldım.'

"150 kişi benden ekmek yiyor. Çalışan arkadaşlarımın ekmekleriyle oynadıkları için sevinsinler, hatta gurur duysunlar. Yazıklar olsun."

'İnsanlar beni düşük bir ücretle seyretme imkânı bulsun istedim. Bu konserlerden kendime gelir de sağlamıyorum. Hatta bazılarından zarar bile ettim. Salon konserlerinin bilet fiyatlarını ulaşım, konaklama, teknik donanımlar, teşrifat, güvenlik, sağlık hizmetleri, reklam vb. giderleri karşılayacak şekilde düzenliyorum. Bu hizmeti 81 yaşında, hiçbir kurum veya kuruluştan destek almadan tamamen kendi bütçem ile halka sunmaya çalışıyorum.

Benim için önemli olan kısmı şudur ki, yanımda çalışan 20 müzisyen ve sahne görevlileri var. Dolaylı yoldan her bir konser için çoluk çocuk 150 kişi benden ekmek yiyor. Çalışan arkadaşlarımın ekmekleriyle oynadıkları için sevinsinler, hatta gurur duysunlar. Yazıklar olsun. Kayseri'de birçok arkadaşım ve aile dostlarım var. Onlar da duruma üzüldüler.

"Hiç alakası yokken konuyu getirip dini değerlere dayandıracak kadar akıl yoksunu espri fakiri bir insanın Meclis'te hizmet veriyor olmasından da üzüntü duydum."

'Menfi tepki gösterenlerin içinde bir de Kayseri milletvekili var. Kayseri halkı adına üzüldüm. Hatta kendi adıma da üzüldüm. Biliyorsunuz, milletvekilleri seçildikten sonra 'Ben artık bütün milletin vekiliyim, her yer için hizmet vereceğim' diye beyanatta bulunurlar. Hiç alakası yokken konuyu getirip dini değerlere dayandıracak kadar akıl yoksunu, okuduğunu veya dinlediğini anlamayan espri fakiri bir insanın benim için Meclis'te hizmet veriyor olmasından da üzüntü ve endişe duydum. Bu kafayla mı memlekete hizmet verecek? Allah bizi korusun.

Burada özür dileyecek bir durum olsa on kere de özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ne var ki özür dilenecek bir durum yok. Size sahnede anlattığım fıkranın tamamının videosunu yayınlıyorum. Lütfen dikkatle izleyin ve dinleyin. Takdir sizin. Saygılarımla.'

Mustafa Keser'in açıklamasına destek yağdı. O yorumlar şöyle:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
