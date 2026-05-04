Fıkra Yüzünden Konseri İptal Edildi: Açıklama Yapan Türkücü Mustafa Keser'e Destek Yağdı

Sanatçı Mustafa Keser, bir konserinde fıkra anlatırken “Kayserili fıkrası değilmiş Yahudi fıkrasıymış. Ulan Kayseriliyle Yahudi'nin farkı mı var oğlum? Yanlış anlaşılmasın, ikisi de hesap kitap...” ifadelerini kullandı. Fıkrasını anlatan Keser, seyircileri güldürürken bu ifadelere AKP ve MHP’li isimlerden tepki geldi.

Mustafa Keser’in Kayseri konseri iptal edilince AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, türkücünün Yahudi benzetmesini yaptığını söyleyerek eleştiride bulundu. Çopuroğlu, “Kayseri’yi küçümseyen Kayseri’de konser veremez” dedi.

MHP’den istifa eden Baki Ersoy ise 81 yaşındaki Mustafa Keser'i tehdit etti. Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

'Mustafa Keser 81 yaşında bir şahıs ağırlığını da taşıyabilmelidir.Sanatçı ile soytarılığı karıştırırsanız Kayserili hemşerilerimizde Devlet ile Millet arasında köprü görevi gören ve halkın sözü ve sözcüsü olan Milletvekilimiz sana anladığın ve hak ettiğin tepkiyi gösterir.

Sen Kayseri’den ve Kayserililerden bu gereksiz polemikler için özür dileyeceğin yerde konuyu kişiselleştirerek Milletvekilimiz Sayın Şaban Çopruoğlu'na saygısızlık ve hadsizlik yapmaya devam ediyorsun.

Milletvekilimiz sana aklının zekatını verse bir ömür geçinirsin!

Sana buradan bak bende el artırarak yazıyorum ki ben sözümü tutarım beni tanıyanlar iyi bilir.

Bu saatten sonra sen Kayseri’de hiçbir programa biz nefes alıyorken çıkamayacaksın.

Yok ben çıkarım diyorsan bende sana diyorum ki;

Yok burası Kayseri burada oyun bozulur...'