Özel İtalyan Lisesi’nde 6 Kat Maaş Farkı Grevi: Mahkeme MEB’in Kararını İptal Etti!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.05.2026 - 17:24

İstanbul’daki tarihi Özel İtalyan Lisesi’nde, Türk ve İtalyan öğretmenler arasındaki derin maaş uçurumu nedeniyle başlayan direniş 92. gününde kritik bir virajı döndü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), grevdeki öğretmenlerin yerine 'geçici öğretmen' atama hamlesi, mahkeme tarafından hukuksuz bulunarak durduruldu.

Özel İtalyan Lisesi'nde grev: MEB'in hamlesine mahkeme "Dur" dedi.

Özel İtalyan Lisesi'nde İtalyan ve Türk öğretmenler arasındaki ücret uçurumu nedeniyle başlatılan grev 92 gündür sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), grevdeki öğretmenlerin yerine 'geçici öğretmen' atama hamlesine mahkemeden engel geldi. 

Tez-Koop-İş Sendikası’nın yargıya taşıdığı 'geçici atama' kararı hakkında 4. İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme heyeti, MEB’in bu hamlesinin grev kırıcılığı niteliği taşıdığına ve telafisi güç zararlar doğurabileceğine dikkat çekerek, 21 Nisan tarihinde yürütmeyi durdurma kararı aldı. 

Oy birliğiyle alınan bu karar, eğitim emekçilerinin 3 aydır sürdürdüğü hak mücadelesinde hukuki bir zafer olarak nitelendirildi. Mahkeme kararının ardından bir açıklama yapan sendika yetkilileri, artık hukuk dışı yolların denendiğinin tescillendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Mahkeme kararına uyulmalı; öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin daha fazla mağdur edilmemesi için 26 Mart’ta üzerinde anlaşılan metin imzalanarak toplu iş sözleşmesi bir an önce bağıtlanmalıdır.”

Özel İtalyan Lisesi'nde ne oldu?

Lise bünyesinde görev yapan Türk öğretmenler, son üç yıldır hiç zam almadıkları gibi, İtalyan meslektaşlarından iki kat daha fazla mesai yapmalarına rağmen tam 6 kat daha düşük ücret alıyorlar. 26 Mart’ta sendika ile okul yönetimi arasında sağlanan ön mutabakat metninin yönetim tarafından imzalanmaması üzerine süreç kilitlenmiş, devreye giren bakanlık ise boş kalan kadrolara geçici görevlendirme yapmıştı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
