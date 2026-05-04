İslam Memiş'ten "Tufan" Uyarısı: Altın Borcu Olanlar Dikkat!

Piyasaların yaklaşık bir aydır dar bir bant aralığında sıkışıp kaldığını ifade eden İslam Memiş, bu durumun bölgedeki jeopolitik gerginliklerden kaynaklandığını belirtti. 'Tufan hazırlığı' ve 'fırtına öncesi sessizlik' olarak tanımlayan Memiş, ticaretin sahada durma noktasına geldiğine dikkat çekti. Ünlü analist, ya kalıcı bir barışın ya da çok daha sert bir çatışma dalgasının kapıda olduğunu, yatırımcıların bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Altın fiyatları üzerindeki baskının geçici olduğunu savunan Memiş, uzun vadeli projeksiyonunda bir değişiklik yapmadı. Ons altın tarafında 4 bin 500 ile 4 bin 800 dolar arasındaki beklentisini koruyan uzman, yükselişi destekleyen küresel şartların hala masada olduğunu hatırlattı.