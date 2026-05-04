İslam Memiş'ten "Tufan" Uyarısı: Altın Borcu Olanlar Dikkat!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.05.2026 - 14:35

Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gayrimenkul piyasasına dair çarpıcı analizlerini paylaştı. Mevcut durgunluğun yanıltıcı olmaması gerektiğini savunan Memiş, piyasalardaki bu süreci 'fırtına öncesi sessizlik' ve 'tufan hazırlığı' olarak nitelendirdi. 

İslam Memiş ons altın için 4 bin 800 dolar tahminini korudu.

Piyasaların yaklaşık bir aydır dar bir bant aralığında sıkışıp kaldığını ifade eden İslam Memiş, bu durumun bölgedeki jeopolitik gerginliklerden kaynaklandığını belirtti. 'Tufan hazırlığı' ve 'fırtına öncesi sessizlik' olarak tanımlayan Memiş, ticaretin sahada durma noktasına geldiğine dikkat çekti. Ünlü analist, ya kalıcı bir barışın ya da çok daha sert bir çatışma dalgasının kapıda olduğunu, yatırımcıların bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Altın fiyatları üzerindeki baskının geçici olduğunu savunan Memiş, uzun vadeli projeksiyonunda bir değişiklik yapmadı. Ons altın tarafında 4 bin 500 ile 4 bin 800 dolar arasındaki beklentisini koruyan uzman, yükselişi destekleyen küresel şartların hala masada olduğunu hatırlattı.

Altın bozdurup ev almak mantıklı mı?

İslam Memiş, baskılanan kur ve mevcut fiyat seviyelerinin büyük bir fırsat sunduğunun altını çizerek, bu dönemin 'kaçırılmaması gereken bir durak' olduğunu ifade etti. Konut sahibi olmak isteyen ancak altınını elden çıkarıp çıkarmama konusunda kararsız kalanlara da yol haritası çizen Memiş, altın-konut paritesine vurgu yaptı.

Altının uzun vadede güçlü kalacağını ancak temel hedefin kira yükünden kurtulmak olması gerektiğini belirten Memiş, ev almayı planlayanların mevcut pariteyi değerlendirebileceğini söyledi. TL bazında konut fiyatlarında bir düşüş beklenmediğini, inşaat maliyetlerinin dolar bazlı artışının devam ettiğini ekledi.

Altın borcu olanlar dikkat!

Altın borcu olanlara uyarılarda bulunan İslam Memiş, petrol fiyatlarındaki yükselişin altın üzerinde geçici bir baskı oluşturduğunu vurguladı “Özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar bence bu fırsatı değerlendirmeli' diyen Memiş, 'Bir noktada baskılanan, düşüş trendinde olan bir kur var karşımızda ama beraberinde büyük bir fırsat var. Bu fırsatları mutlaka değerlendirmek lazım” diye konuştu.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
