Dünyanın En Pahalı Karpuzu: Yılda Sadece 10 Bin Tane Yetişiyor, Bir Tanesiyle Araba Alınabilir
Densuke karpuzu Japonya'nın Hokkaido adasında, sadece küçük bir kasabada yetişir. Dış kabuğu parlak siyah, içi kırmızı ve çıtır. Yılda yaklaşık 10.000 adet üretiliyor ve her biri ortalama 100-200 dolara satılıyor. 2008'de bir tane açık artırmada 6.100 dolara alıcı buldu. Siyah renginden ötürü 'kara elmas' lakabını aldı.
Densuke karpuzu Hokkaido'nun Tōma kasabasına özgü. Başka hiçbir yerde üretilmiyor.
Densuke tek değil.
Densuke karpuzları çoğunlukla iş dünyasında veya aileler arası prestij hediyesi olarak kullanılıyor.
Densuke'yi almak isteyen tüketiciler ya doğrudan Tōma kasabasındaki çiftliklerle iletişime geçiyor ya da lüks market zincirlerinin özel bölümlerinden sipariş veriyor.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
