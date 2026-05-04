Dünyanın En Pahalı Karpuzu: Yılda Sadece 10 Bin Tane Yetişiyor, Bir Tanesiyle Araba Alınabilir

Hokkaido'nun sert iklimi ve yöreye has toprak yapısı meyvenin karakterini belirliyor. Çiftçiler her mevsim sınırlı sayıda tohum ekiyor. Hasat dönemi temmuz başında başlayıp ağustos ortasına kadar sürüyor. Çiftlikler JA Yubari Kyoei Tarım Kooperatifi standartlarına tabi. Şekil, renyi, şeker oranı ve ağırlık tek tek kontrol ediliyor. Kabul edilen minimum ağırlık 8 kilogram. Bu ağırlığın altında kalan karpuzlar Densuke etiketi alamıyor.

İç kısmı sıradan bir karpuzdan çok farklı değil ama dış görünüş çok belirgin. Kabuk mat siyah değil, cilalı ve çizgisiz. Piyasaya çıkmadan önce her biri elle temizlenip cilalanan kutuya yerleştiriliyor. Üretim miktarı yılda 10.000 civarında sabit tutuluyor. Bu sayede hem nadir kalıyor hem fiyat düşmüyor.