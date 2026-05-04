Dünyanın En Pahalı Karpuzu: Yılda Sadece 10 Bin Tane Yetişiyor, Bir Tanesiyle Araba Alınabilir

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 17:21

Densuke karpuzu Japonya'nın Hokkaido adasında, sadece küçük bir kasabada yetişir. Dış kabuğu parlak siyah, içi kırmızı ve çıtır. Yılda yaklaşık 10.000 adet üretiliyor ve her biri ortalama 100-200 dolara satılıyor. 2008'de bir tane açık artırmada 6.100 dolara alıcı buldu. Siyah renginden ötürü 'kara elmas' lakabını aldı.

Densuke karpuzu Hokkaido'nun Tōma kasabasına özgü. Başka hiçbir yerde üretilmiyor.

Hokkaido'nun sert iklimi ve yöreye has toprak yapısı meyvenin karakterini belirliyor. Çiftçiler her mevsim sınırlı sayıda tohum ekiyor. Hasat dönemi temmuz başında başlayıp ağustos ortasına kadar sürüyor. Çiftlikler JA Yubari Kyoei Tarım Kooperatifi standartlarına tabi. Şekil, renyi, şeker oranı ve ağırlık tek tek kontrol ediliyor. Kabul edilen minimum ağırlık 8 kilogram. Bu ağırlığın altında kalan karpuzlar Densuke etiketi alamıyor.

İç kısmı sıradan bir karpuzdan çok farklı değil ama dış görünüş çok belirgin. Kabuk mat siyah değil, cilalı ve çizgisiz. Piyasaya çıkmadan önce her biri elle temizlenip cilalanan kutuya yerleştiriliyor. Üretim miktarı yılda 10.000 civarında sabit tutuluyor. Bu sayede hem nadir kalıyor hem fiyat düşmüyor.

Densuke tek değil.

Japonya'da premium meyve kültürü köklü bir gelenek. Yubari King kavunu 2019'da bir çifti 27.000 dolara satıldı. Ruby Roman üzümü 2020'de tek bir salkımı 11.000 dolara gitti. Taiyo no Tamago mango çeşidi 2017'de iki adedi 3.700 dolara alıcı buldu. Japon tüketiciler için meyve, beslenme aracı olduğu kadar prestij simgesi. 

Özel kutularda, kurdele ve etiketle sunulan bu ürünler genellikle hediye gönderiliyor. Japonya'da ikebana geleneği ve hediye verme kültürü sosyal ilişkileri düzenleyen temel kodlardan. Meyve hediyesi almak karşı tarafa duyulan saygının ölçüsü olarak yorumlanıyor.

Densuke karpuzları çoğunlukla iş dünyasında veya aileler arası prestij hediyesi olarak kullanılıyor.

Tōma kasabasında her sezonda ilk hasat edilen karpuzlar açık artırmayla satılıyor. 2008 yılında rekor fiyat bu şekilde belirlendi. Standart fiyat 100-200 dolar aralığında kalsa da özel günlerde fiyat artışı yaşanabiliyor.

Densuke'yi almak isteyen tüketiciler ya doğrudan Tōma kasabasındaki çiftliklerle iletişime geçiyor ya da lüks market zincirlerinin özel bölümlerinden sipariş veriyor.

Karpuzların çoğu Japonya içinde tüketiliyor. Nadir bir kısmı yurtdışına özel kargo ile gönderiliyor.

Densuke karpuzunun fiyatı sadece lezzetten değil, yetiştirme yönteminden, üretim sayısının kısıtlı tutulmasından ve hediye kültüründeki statüsünden kaynaklanıyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
