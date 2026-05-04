Kola, Gazoz, Soda Fark Etmiyor: Gazlı İçeceklerin Açılınca Neden Köpürdüğü Sonunda Anlaşıldı

İngiliz kimyager William Henry'nin 1803'te keşfettiği yasaya göre, bir sıvıda çözünen gaz miktarı, o gazın üzerindeki basınçla doğru orantılıdır. Bu nedenle fabrikada, içecekler yaklaşık 4-6 atmosfer basınç altında CO2 ile şişirilir ve kapalı şişede bu basınç korunur.

Normal koşullarda su, hacminin 200 katı kadar karbondioksit gazını bünyesinde saklayabilir. Ancak şişe açıldığı anda, üzerindeki basınç aniden atmosfer basıncına düşer ve çözünmüş CO2'nin büyük kısmı artık sıvıda kalamaz hale gelir.