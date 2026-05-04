article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kola, Gazoz, Soda Fark Etmiyor: Gazlı İçeceklerin Açılınca Neden Köpürdüğü Sonunda Anlaşıldı

Kola, Gazoz, Soda Fark Etmiyor: Gazlı İçeceklerin Açılınca Neden Köpürdüğü Sonunda Anlaşıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 16:48

Gazlı bir içeceği açtığınız anda yaşanan o tanıdık 'fışşş' sesi ve ardından gelen köpürme, aslında fizik yasalarının muhteşem bir gösterisidir. Bu olayın ardında, Henry Yasası olarak bilinen temel bir bilimsel prensip yatıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazlı içecekler, yüksek basınç altında karbondioksit gazı ile doyurulur.

Gazlı içecekler, yüksek basınç altında karbondioksit gazı ile doyurulur.

İngiliz kimyager William Henry'nin 1803'te keşfettiği yasaya göre, bir sıvıda çözünen gaz miktarı, o gazın üzerindeki basınçla doğru orantılıdır. Bu nedenle fabrikada, içecekler yaklaşık 4-6 atmosfer basınç altında CO2 ile şişirilir ve kapalı şişede bu basınç korunur.

Normal koşullarda su, hacminin 200 katı kadar karbondioksit gazını bünyesinde saklayabilir. Ancak şişe açıldığı anda, üzerindeki basınç aniden atmosfer basıncına düşer ve çözünmüş CO2'nin büyük kısmı artık sıvıda kalamaz hale gelir.

MIT araştırmacıları, gazın sıvıdan çıkış sürecinin "nükleasyon" adı verilen bir mekanizma ile gerçekleştiğini göstermiştir.

MIT araştırmacıları, gazın sıvıdan çıkış sürecinin "nükleasyon" adı verilen bir mekanizma ile gerçekleştiğini göstermiştir.

Gaz kabarcıkları rastgele oluşmaz; şişenin iç yüzeyindeki mikroskobik pürüzler, toz parçacıkları veya sıvıdaki küçük yabancı maddeler etrafında toplanır. Bu noktalar 'nükleasyon merkezleri' olarak işlev görür ve gaz moleküllerinin bir araya gelmesini kolaylaştırır.

Bu süreç, doymuş buhar basıncının aşılmasıyla tetiklenir. Basınç düştüğü anda, çözünmüş CO2 molekülleri bu merkezler etrafında hızla kümelenerek kabarcıklar oluşturur ve yüzeye doğru yükselir.

Arizona State Üniversitesi fizikçilerinin ünlü Mentos-kola deneyi, bu süreci dramatik şekilde gösterir.

Arizona State Üniversitesi fizikçilerinin ünlü Mentos-kola deneyi, bu süreci dramatik şekilde gösterir.

Mentos şekerinin yüzeyi mikroskobik çukurlarla dolu olup, binlerce nükleasyon merkezi sağlar. Şeker gazlı içeceğe atıldığında, çözünmüş CO2'nin tamamı aynı anda gaz haline geçmek ister ve patlama benzeri bir köpürme yaratır.

Bu etki, şekerin kimyasal bileşiminden çok, fiziksel yüzey yapısından kaynaklanır. Benzer şekilde, tuzlu bir fıstığı gazlı içeceğe atarsanız da aynı sonucu alabilirsiniz.

Sonuç olarak, gazlı içeceklerdeki köpürme, basınç değişimi ve nükleasyon süreçlerinin birleşimiyle ortaya çıkan doğal bir fizik olayıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın