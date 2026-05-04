En Ucuz SUV Modeller Açıklandı! İşte Modeller ve Fiyatları

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 17:04

Yüksek yapılı SUV'ler stil, çok yönlülük, pratiklik, kolay erişim, yüksek sürüş pozisyonu, görüş alanı ve yolcularına sağladıkları artırılmış güvenlik hissi sayesinde son yıllarda revaçta. Bu nedenle SUV'ler eskiden olduğu gibi pahalı fiyatlardan alıcı bulmuyor.

Peki en ucuz SUV hangisi? İşte 2026 verilerine göre en ucuz SUV modeller!

SUV'ler birçok ülkede revaçta.

Otomobil pazarında SUV rüzgarı hız kesmiyor. Bayilerde talep günden güne artarken SUV modeller aylardır zirvede yer alıyor. Hal böyle olunca “en ulaşılabilir SUV” aramaları da artış gösterdi. Otomobil markaları, SUV modellerini iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. SUV'lar, hem eğlenceli ve konforlu bir sürüş deneyimi hem iyi otoyol performansı hem de geniş iç mekan ve bol bagaj alanı sunuyor. 

Mayıs ayının gelmesiyle, arabaların güncel fiyatları da belli oldu. SUV'lerde en uygun modeller merak edildi.

İşte en ucuz SUV modeller!

Halk TV'den Erkan Ersöz'ün aktardığına göre, Türkiye'deki en ucuz SUV modeller aşağıdaki gibidir:

10: Toyota C-HR 2.260.000 TL

9: Nissan Qashqai 2.249.000 TL

8: BYD Atto 3 2.249.000 TL

7: Chery Tiggo 7 2.175.000 TL

6: Kia Sportage 2.049.000 TL

5: Suzuki Vitara 1.999.000 TL

4: Citroen C4 2.224.000 TL

3: Renault Duster 1.967.000 TL

2: Togg T10X 1.869.048 TL

1: Fiat Egea Cross 1.714.900 TL

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
