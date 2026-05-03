Elektrikli Araçta Geri Vites: Dünya Çapında Sevilen Otomotiv Devi ABD’de Yatırımı Askıya Aldı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 11:16

Nissan, ABD’deki elektrikli araç stratejisinde beklenmedik bir geri adım attı. Şirket, Mississippi’deki Canton fabrikasında üretmeyi planladığı iki yeni elektrikli SUV projesini tamamen durdurma kararı aldı. 2028-2029 için öngörülen üretim takviminin iptali, markanın elektrikli dönüşüm planlarında önemli bir revizyona işaret ediyor. Kararın arkasında ise zayıflayan talep ve değişen pazar dinamikleri yer alıyor.

Nissan, ABD pazarındaki elektrikli araç stratejisinde önemli bir revizyona giderek planlarını geri çekti.

Şirket, Mississippi’deki Canton tesisinde üretmeyi planladığı iki yeni elektrikli SUV modelinin geliştirme ve üretim takvimini tamamen iptal etti.

2028-2029 yıllarına yayılması öngörülen üretim planının rafa kaldırılmasıyla birlikte fabrikanın odağı da değişiyor.

Nissan, mevcut elektrikli modellerini özellikle Nissan Leaf gibi araçlarla ABD pazarında satmaya devam edecek ancak yeni elektrikli üretim yatırımları şimdilik durdurulmuş durumda.

Kararın arkasında, ABD’de elektrikli araçlara yönelik talebin beklenen hızda artmaması ve teşviklerin zayıflaması gibi faktörler öne çıkıyor. Bu tablo, tüketici eğilimlerini yeniden içten yanmalı motorlu araçlara doğru kaydırırken, Nissan da üretim kapasitesini bu yönde yeniden şekillendirme kararı aldı.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
