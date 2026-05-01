Süre Daralıyor: 1 Milyon Sterlinlik Piyangonun Sahibi Ortada Yok

2016 yılında 1 milyon sterlin kazanan Jamie Heavens da sürece dahil edilerek, kazananın ortaya çıkması için kamuoyuna çağrı yaptı. Heavens, bu tür bir ödülün hayatı tamamen değiştirebileceğini vurgulayarak, herkesin biletlerini kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

EuroMillions biletlerinde her oyun için otomatik olarak verilen “Millionaire Maker” kodunun kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen yetkililer, özellikle çekiliş tarihine geri dönüp o günlerde oynanıp oynanmadığının hatırlanmasını istiyor.

Ödül süresi içinde talep edilmezse, 1 milyon sterlinlik ikramiye ve bu süre boyunca işleyen faiz, Birleşik Krallık genelinde kamu yararına projelere aktarılacak. Ulusal Piyango kurallarına göre, tüm ödüller çekiliş tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde talep edilmek zorunda.