Süre Daralıyor: 1 Milyon Sterlinlik Piyangonun Sahibi Ortada Yok

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 14:26

İngiltere’de büyük ikramiyeyi kazanan talihli hâlâ ortaya çıkmadı. 1 milyon sterlinlik ödül için verilen süre bitmek üzereyken yetkililer herkesi biletlerini kontrol etmeye çağırıyor. Son başvuru tarihine sayılı gün kalmışken, kazanan kişi ortaya çıkmazsa ikramiye tamamen devredilecek.

1 milyon sterlinlik ödülün sahibi, belirtilen süre içinde başvurmazsa parasını tamamen kaybedecek.

4 Kasım 2025’te gerçekleştirilen EuroMillions çekilişinde kazanılan ödül için tanınan 180 günlük süre dolmak üzere. Yetkililer, biletin satın alındığı Bournemouth bölgesinde yaşayan ya da o tarihte bölgede bulunan kişilere çağrıda bulunuyor. Kazanan numara ise Millionaire Maker kodu HPCF58869 olarak açıklandı. Talihlinin ödülü talep etmesi için son tarih 3 Mayıs 2026 Pazar günü gece yarısı.

Ulusal Piyango yetkilileri, kazanan kişiye ulaşabilmek için daha önce büyük ikramiye kazanmış isimlerden destek alıyor.

2016 yılında 1 milyon sterlin kazanan Jamie Heavens da sürece dahil edilerek, kazananın ortaya çıkması için kamuoyuna çağrı yaptı. Heavens, bu tür bir ödülün hayatı tamamen değiştirebileceğini vurgulayarak, herkesin biletlerini kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

EuroMillions biletlerinde her oyun için otomatik olarak verilen “Millionaire Maker” kodunun kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen yetkililer, özellikle çekiliş tarihine geri dönüp o günlerde oynanıp oynanmadığının hatırlanmasını istiyor.

Ödül süresi içinde talep edilmezse, 1 milyon sterlinlik ikramiye ve bu süre boyunca işleyen faiz, Birleşik Krallık genelinde kamu yararına projelere aktarılacak. Ulusal Piyango kurallarına göre, tüm ödüller çekiliş tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde talep edilmek zorunda.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
