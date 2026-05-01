Haberler
Yaşam
Tek Bir Fiziksel Aktiviteyle 89 Kilo Veren Adamın Dönüşümü

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 12:48

Yaklaşık 197 kg’a ulaştıktan sonra hayatını değiştiren David Quinn, tek bir fiziksel aktiviteyle 89 kg verdi. Düzensiz beslenme ve hareketsizlikten çıkıp başladığı bu rutin, hem kilosunu hem de yaşamını tamamen dönüştürdü.

31 yaşındaki David Quinn, yaklaşık 197 kg ağırlığa ulaştığı dönemde hem fiziksel hareket kabiliyeti hem de ruhsal sağlığı ciddi şekilde zorlanıyordu.

Günlük yaşamında basit hareketler bile zor hale gelmişti ve özellikle merdiven çıkmak gibi aktivitelerde büyük güçlük yaşıyordu.

Kilo artışının temel nedenini düzensiz beslenme oluşturuyordu. Gün içinde yüksek kalorili ve işlenmiş gıdalar tüketiyor, sabahları şekerli kahveyle güne başlıyor, gün boyunca sürekli atıştırmalıklar, paketli ürünler ve akşamları ağır yemeklerle besleniyordu.

Süreci değiştirmeye karar verdikten sonra beslenme düzenini tamamen yeniden kurdu.

Sabahları daha hafif ve dengeli öğünlere yöneldi, gün içindeki sürekli atıştırma alışkanlığını bıraktı, öğünlerini planlı hale getirdi. Öğle yemeklerinde daha kontrollü porsiyonlar tercih ederken akşamları evde hazırlanmış, daha sağlıklı ve dengeli yemeklere geçti.

Egzersiz tarafında ise futbol odaklı bir rutin oluşturdu. Haftalık amatör futbol antrenmanları ve maçlarına katılmaya başladı.

Bu süreçte sürekli hareket içeren oyun yapısı sayesinde koşu, yürüyüş ve kısa tempolu sprintlerle doğal bir kardiyo düzeni oluştu. Başlangıçta yüksek yoğunluklu antrenmanlar yerine sürdürülebilir tempoda maçlara katılarak kondisyonunu kademeli olarak artırdı.

Zamanla bu düzen hem kilo kaybını hızlandırdı hem de günlük hareket kapasitesini belirgin şekilde geliştirdi. Quinn’in dönüşümünde en temel iki unsur, kontrollü beslenme ve düzenli futbol temelli fiziksel aktivite oldu.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
