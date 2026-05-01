Evdeki Karıncalardan Kısa Sürede Kurtulmanın Basit Yolu

Evdeki Karıncalardan Kısa Sürede Kurtulmanın Basit Yolu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 12:28

İlkbahar aylarıyla birlikte ev ve bahçelerde karınca şikâyetleri belirgin şekilde artıyor. Uzmanlara göre bu durum, kış boyunca pasif halde kalan kolonilerin ısınan havayla birlikte yeniden aktifleşmesinden kaynaklanıyor. Özellikle nisan ve mayıs döneminde yiyecek arayışına çıkan karıncalar, çoğu zaman iç mekanlara kadar ilerleyebiliyor.

İlkbaharın gelmesiyle birlikte evlerde ve bahçelerde artan karınca sorunu, özellikle serin geçen günlerde daha da belirgin hale geliyor.

İlkbaharın gelmesiyle birlikte evlerde ve bahçelerde artan karınca sorunu, özellikle serin geçen günlerde daha da belirgin hale geliyor.

Uzmanlara göre bu dönemde ortaya çıkan karıncalar, kış boyunca saklandıkları yuvalardan çıkarak yiyecek arayışına giriyor ve çoğu zaman iç mekânlara yöneliyor.

Haşere kontrol şirketi Pest UK, özellikle nisan ayında karınca şikâyetlerinde ciddi bir artış yaşandığını belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre karıncalar, hava koşullarına bağlı olarak mart ayı veya nisan başında aktif hale geliyor. Dış ortamın hâlâ soğuk olması ise bu canlıların yiyecek bulmak için evlerin içine girmesine neden oluyor.

Uzmanlar, bu dönemde karıncalarla mücadele etmenin zorlaştığını vurguluyor.

Uzmanlar, bu dönemde karıncalarla mücadele etmenin zorlaştığını vurguluyor.

Bunun başlıca nedeni, karıncaların metabolizmasının henüz tam hızlanmamış olması. Bu durum, kullanılan böcek ilaçlarının etkisini göstermesini geciktiriyor. Ayrıca koloninin yalnızca bir kısmının aktif olması, tüm yuvaya ulaşmayı zorlaştırıyor. Görülen karıncaların çoğu zaman tek bir yuvadan değil, farklı kolonilerden geldiği ve birbirlerinin bıraktığı feromon izlerini takip ederek aynı noktalarda yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Profesyonel mücadelede genellikle yem bazlı insektisitler, kalıcı etkili spreyler ve toz formunda ilaçlar tercih ediliyor.

Profesyonel mücadelede genellikle yem bazlı insektisitler, kalıcı etkili spreyler ve toz formunda ilaçlar tercih ediliyor.

Ancak evde uygulanabilecek daha basit yöntemler de mevcut.

Gayrimenkul uzmanı Thach Nguyen, karıncalardan kurtulmak için evde kolayca hazırlanabilecek bir karışım öneriyor. Buna göre; su, şeker ve boraks (veya boraks muadili) karıştırılarak bir çözelti hazırlanıyor. Bu karışıma batırılan pamuk parçaları, karıncaların yoğun olarak görüldüğü alanlara yerleştiriliyor.

Karıncaların bu karışıma çekildiğini ve taşıdıkları maddeyi yuvaya götürdüklerini belirten Nguyen, yöntemin tüm koloniyi hedef aldığını ifade ediyor. Böylece yalnızca görünen karıncalar değil, yuvadaki diğer bireyler de etkileniyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
