Yalnız Değilmişiz! Bilim Açıkladı: Başkasının Tabağındaki Patates Neden Daha Lezzetli?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 15:27

Masada “ben almayayım” deyip sonra uzanan o meşhur el… Meğer yalnız değilmişiz. Yeni bir araştırma, başkasının tabağından alınan patates kızartmasının neden daha lezzetli algılandığını bilimsel olarak açıklıyor. Yasak duygusu, risk ve heyecanın birleşimi, basit bir atıştırmalığı beklenmedik şekilde daha cazip hale getiriyor.

Gündelik hayatta sıkça karşılaşılan bir durum artık bilimsel olarak da incelendi.

Başkasının tabağından “aşırılan” patates kızartmaları gerçekten daha lezzetli algılanıyor. Yeni bir araştırma, bu tuhaf ama tanıdık deneyimin arkasındaki psikolojik mekanizmaları ortaya koyuyor.

Patates kızartması, geniş kitleler tarafından sevilen ve sosyal ortamlarda sıkça paylaşılan bir yiyecek.

Ancak çoğu zaman masada “ben yemem” deyip ardından uzanan bir el, bu keyifli deneyimi tartışmalı hale getirebiliyor. Araştırmacılar da tam olarak bu davranışın nedenini anlamaya odaklandı.

Rusya Tıp Akademisi bünyesinde yürütülen ve Food Quality and Preference dergisinde yayımlanan çalışmada, 120 katılımcıya aynı miktarda patates kızartması farklı senaryolar altında sunuldu. Katılımcılar, önce kendi porsiyonlarını değerlendirdi. Ardından aynı yiyeceği başka birinden ikram edilmiş gibi tattı. Son aşamada ise, belirli risk düzeyleri altında yanlarındaki kişilerin tabağından gizlice patates almaları istendi.

Elde edilen sonuçlar ise oldukça dikkat çekiciydi.

Çalınan patates kızartmaları, doğrudan servis edilenlere kıyasla lezzet, çıtırlık ve tuzluluk gibi kriterlerde yaklaşık yüzde 40 daha yüksek puan aldı. Üstelik yakalanma riski arttıkça alınan haz da belirgin şekilde yükseldi.

Araştırmaya göre bu durum, yalnızca tatla ilgili değil; aynı zamanda beynin ödül sistemiyle de yakından ilişkili. “Yasak meyve etkisi” olarak bilinen psikolojik olgu, bireylerin erişimi kısıtlanan ya da yasaklanan şeyleri daha cazip bulduğunu ortaya koyuyor. Buna ek olarak, “kıtlık zihniyeti” adı verilen yaklaşım da devreye giriyor. Bu zihinsel durum, sınırlı kaynak algısının bireyleri daha rekabetçi ve dürtüsel davranmaya yönelttiğini gösteriyor.

Katılımcılar, başkasının tabağından patates almanın yarattığı heyecan ve hafif suçluluk duygusunun birleşiminin deneyimi daha yoğun ve keyifli hale getirdiğini ifade etti. Bu bulgu, küçük çaplı “ihlallerin” bile beynin ödül mekanizmasını harekete geçirebildiğini gösteriyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
