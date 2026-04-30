Tansiyonu Doğal Yollarla Düşüren 5 Besin Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 14:45

Yüksek tansiyon, çoğu zaman fark edilmeden ilerleyen ancak ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayan yaygın bir rahatsızlık. Uzmanlar, ilaç tedavisinin yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da kan basıncı üzerinde doğrudan etkili olduğuna dikkat çekiyor. Son olarak bir doktorun paylaştığı ve bilimsel verilerle desteklenen 5 besin, tansiyonu doğal yollarla dengelemek isteyenler için öne çıkıyor.

Yüksek tansiyon, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve tedavi edilmediğinde kalp krizi ile felç riskini ciddi ölçüde artıran bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.

Harvard ve Stanford eğitimi almış bir doktor, bilimsel araştırmalarla desteklenen bazı besinlerin kan basıncını dengelemeye yardımcı olabileceğini açıkladı.

İşte Tansiyonu Düşüren 5 Besin

1. Muz

Potasyum açısından zengin olan muz, böbreklerin fazla sodyumu vücuttan atmasına yardımcı olur. Bu mekanizma sayesinde damar üzerindeki basınç azalır ve tansiyonun dengelenmesine katkı sağlanır.

2. Bitter Çikolata

Yüksek kakao oranına sahip bitter çikolata; magnezyum ve flavanol içerir. Bu bileşenler, damarların gevşemesine yardımcı olan nitrik oksit üretimini artırarak kan basıncını düşürebilir. Özellikle ileri yaş gruplarında daha belirgin faydalar gözlemlenmiştir.

3. Pancar

Pancar, içerdiği doğal nitratlar sayesinde vücutta nitrik okside dönüşerek damarların genişlemesine katkı sağlar. Yapılan bazı araştırmalar, düzenli pancar suyu tüketiminin tansiyon değerlerinde gözle görülür düşüş sağlayabildiğini ortaya koyuyor.

4. Nar

Nar, kan basıncını düzenleyen önemli bir enzim olan ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) seviyelerini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu etki sayesinde damarların daralması engellenir ve tansiyon kontrol altına alınabilir.

5. Zencefil

Zencefil, doğal bir kalsiyum kanal blokeri gibi davranarak damarların gevşemesine katkı sağlayabilir. Düzenli tüketildiğinde kan dolaşımını iyileştirerek yüksek tansiyon riskini azaltabileceğine dair bulgular bulunuyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
