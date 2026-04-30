Tesadüf Değilmiş: Rüyaların İçeriğini Belirleyen 2 Temel Etken Ortaya Çıktı

Yeni bir araştırma, rüya içeriğinin aslında iki temel unsurun etkileşimiyle şekillendiğini ortaya koyuyor: bireyin kişilik yapısı ve günlük yaşam deneyimleri.

İtalya’daki IMT School for Advanced Studies Lucca araştırmacıları tarafından yürütülen ve Communications Psychology dergisinde yayımlanan çalışmada, 18 ile 70 yaşları arasındaki 287 katılımcının iki hafta boyunca kaydedilen 3 binden fazla rüya raporu analiz edildi. Çalışmada ayrıca uyku kalitesi, bilişsel eğilimler ve psikolojik özellikler gibi veriler de değerlendirildi.