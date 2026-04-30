Tesadüf Değilmiş: Rüyaların İçeriğini Belirleyen 2 Temel Etken Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 12:34

Rüyaların rastgele ve anlamsız olduğu düşüncesi sorgulanıyor. Yeni araştırmalar, rüya içeriğinin kişilik yapısı ve günlük yaşam deneyimleriyle yakından bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Bulgular, zihnin uyku sırasında da belirli bir düzen ve örüntü içinde çalıştığını gösteriyor.

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases...
Rüyaların tamamen rastgele ve kaotik olduğu düşüncesi giderek zayıflıyor.

Yeni bir araştırma, rüya içeriğinin aslında iki temel unsurun etkileşimiyle şekillendiğini ortaya koyuyor: bireyin kişilik yapısı ve günlük yaşam deneyimleri.

İtalya’daki IMT School for Advanced Studies Lucca araştırmacıları tarafından yürütülen ve Communications Psychology dergisinde yayımlanan çalışmada, 18 ile 70 yaşları arasındaki 287 katılımcının iki hafta boyunca kaydedilen 3 binden fazla rüya raporu analiz edildi. Çalışmada ayrıca uyku kalitesi, bilişsel eğilimler ve psikolojik özellikler gibi veriler de değerlendirildi.

Elde edilen bulgular, rüyaların “zihinsel bir gürültü” olmadığını; aksine düzenli örüntüler taşıyan, bilişsel ve duygusal süreçlerle yakından ilişkili bir yapı olduğunu gösteriyor.

Dikkat dağınıklığı yüksek bireylerin daha parçalı ve hızlı değişen rüyalar gördüğü, rüyalarını anlamlı algılayan kişilerin ise daha canlı ve bütünlüklü senaryolar deneyimlediği tespit edildi.

Araştırma, dış çevre koşullarının da rüya içeriğinde belirleyici olduğunu ortaya koydu. Örneğin COVID-19 döneminde rüyaların daha yoğun ve kısıtlama temalı olduğu, normalleşmeyle birlikte bu etkinin azaldığı gözlemlendi.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
