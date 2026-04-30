Herkese Aynı Şeyi mi Söylüyor? Yapay Zekanın "Batılı Zihniyette" Olduğu Ortaya Çıktı

Özdemir ayrıca, farklı dillerde yapılan sorguların sonuçlarında da farklılıklar gözlemlediklerini belirterek, 'Çalışmada önde gelen birkaç büyük dil modelini, aynı senaryolar üzerinden hem İngilizce hem de Türkçe olarak test ettim. Sonuçların ayrıntılarını çalışma yayımlandığında paylaşacağım ancak şu kadarını söyleyebilirim, dil değişkeni, beklediğimden çok daha belirleyici çıktı. İngilizce sorgularda modeller arasında belirli bir çeşitlilik, nüans ve analitik derinlik gözlemlerken, Türkçe sorgularda bu çeşitlilik büyük ölçüde kayboluyordu.' ifadelerini kullandı.

Bu durumun bilgiye erişimde farklılık oluşturduğunu belirten Özdemir,

'Bu, toplumsal düzeyde sessiz bir bilgi eşitsizliği yaratıyor.' dedi.

Türkiye’nin kendi büyük dil modellerini geliştirmesinin stratejik önem taşıdığını vurgulayan Özdemir, 'Türkiye'nin kendi büyük dil modellerini geliştirmesi sadece bir prestij meselesi değil, doğrudan bir egemenlik ve bilgi güvenliği meselesidir.' değerlendirmesinde bulundu.