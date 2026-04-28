Depresyon Geçiren Beyin İmplantı İnsan Üzerinde Test Edilmeye Hazırlanıyor
ABD’de geliştirilen yeni nesil bir beyin implantı, tedaviye dirençli depresyon için insanlı klinik denemelere geçiyor. Motif Neurotech tarafından geliştirilen cihaz, beyin devrelerini hafif elektriksel uyarımla düzenlemeyi hedefliyor. FDA onayıyla birlikte çalışma, umut vadeden nöroteknoloji uygulamalarından biri olarak klinik aşamaya taşındı.
ABD merkezli Motif Neurotech, geliştirdiği beyin uyarım implantını değerlendirmek üzere ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) “Investigational Device Exemption (IDE)” onayı aldığını duyurdu.
Motif Neurotech’e göre yaklaşık yaban mersini büyüklüğündeki bu implant, 20 dakikalık ayakta tedavi prosedürüyle yerleştirilebiliyor.
Çalışmanın ABD genelinde Baylor College of Medicine, Massachusetts General Brigham, Emory Healthcare, UT Health Houston, University of Iowa, University of Utah Health ve New York University gibi sekiz önde gelen merkezde yürütülmesi planlanıyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
