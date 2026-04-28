Depresyon Geçiren Beyin İmplantı İnsan Üzerinde Test Edilmeye Hazırlanıyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 15:55

ABD’de geliştirilen yeni nesil bir beyin implantı, tedaviye dirençli depresyon için insanlı klinik denemelere geçiyor. Motif Neurotech tarafından geliştirilen cihaz, beyin devrelerini hafif elektriksel uyarımla düzenlemeyi hedefliyor. FDA onayıyla birlikte çalışma, umut vadeden nöroteknoloji uygulamalarından biri olarak klinik aşamaya taşındı.

ABD merkezli Motif Neurotech, geliştirdiği beyin uyarım implantını değerlendirmek üzere ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) “Investigational Device Exemption (IDE)” onayı aldığını duyurdu.

Bu onay, şirketin deneysel klinik çalışmalarına başlamasının önünü açıyor.

Houston merkezli şirketin “RESONATE” adı verilen erken aşama klinik çalışması, Motif XCS isimli kablosuz çalışan implantın güvenlik ve etkinliğini test etmeyi amaçlıyor. Şirketin DOT mikrostimülatör teknolojisi üzerine inşa edilen cihaz, özellikle iki veya daha fazla antidepresan tedaviye yanıt vermeyen yetişkinlerde depresyon semptomlarını azaltmayı hedefleyen hafif elektriksel beyin uyarımı sağlıyor.

Motif Neurotech’e göre yaklaşık yaban mersini büyüklüğündeki bu implant, 20 dakikalık ayakta tedavi prosedürüyle yerleştirilebiliyor.

Cihazın en dikkat çeken yönlerinden biri ise evde kullanılabilen terapi desteği sunabilmesi ve beyin sinyallerini izleyerek tedaviyi kişiselleştirmeye imkân vermesi.

Şirket, bu onayla birlikte cihazın implant sonrası 12 aylık süreçte güvenliğini doğrulamayı ve depresyon belirtilerindeki değişimi klinik ölçeklerle ölçmeyi planlıyor. Ayrıca yaşam kalitesi, anksiyete ve bilişsel işlev gibi ek kriterler de takip edilecek.

Çalışmanın ABD genelinde Baylor College of Medicine, Massachusetts General Brigham, Emory Healthcare, UT Health Houston, University of Iowa, University of Utah Health ve New York University gibi sekiz önde gelen merkezde yürütülmesi planlanıyor.

Motif Neurotech CEO’su Jacob Robinson, bu gelişmeyi “şirket için kritik bir dönüm noktası” olarak tanımlarken, tedaviye erişimde yeni bir kapı açmayı hedeflediklerini vurguladı. UTHealth Houston’dan Dr. Sunil Sheth ise teknolojinin hem etkili hem de daha az invaziv bir çözüm sunma potansiyeline dikkat çekti.

Baylor College of Medicine’dan Dr. Sameer Sheth ise tedaviye dirençli depresyonun dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, “RESONATE çalışması, tüm seçenekleri tüketmiş hastalar için yeni bir umut olabilir” ifadelerini kullandı.

Şirketin operasyon direktörü Nick Halper da FDA onayının, laboratuvardan kliniğe geçişte önemli bir eşik olduğunu ve hastaların güveni açısından kritik bir doğrulama sağladığını söyledi.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
