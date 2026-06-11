Ünlü Oyuncu Beren Saat Neden Gözaltına Alındı?
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Ekranların sevilen yüzü Beren Saat'in son dakika uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınması, sevenlerinde doğal bir üzüntü ve şok etkisi yarattı. Peki, magazin gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin perde arkasında neler var ve ünlü oyuncu Beren Saat neden gözaltına alındı? Eşi Kenan Doğulu ve sevilen oyuncu Enis Arıkan'ın da aralarında bulunduğu 22 kişinin emniyete götürüldüğü bu geniş çaplı soruşturmanın tüm güncel detayları içeriğin devamında...
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Beren Saat Neden Gözaltına Alındı?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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