Ünlü Oyuncu Beren Saat Neden Gözaltına Alındı?

Bugün basına düşen son dakika haberlerine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması yürütülüyor. Uyuşturucuyla mücadele ekiplerince başlatılan bu yeni operasyon dalgasında, kolluk kuvvetleri sabah saatlerinde düğmeye bastı. Emniyet kaynaklarından aktarılan son bilgilere göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin de ekranların sevilen yüzü Beren Saat olduğu kamuoyuna duyuruldu.

Emniyet güçlerinin bir süredir yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda ünlü isimleri kapsayan bu büyük operasyonun hayata geçirildiği ifade ediliyor. Medyaya yansıyan ilk detaylara göre ünlü oyuncunun, uyuşturucu madde soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldüğü biliniyor. Sevenleri bu flaş gelişme karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, konunun netleşmesi için resmi makamlardan gelecek detaylı ve aydınlatıcı açıklamalar sabırsızlıkla bekleniyor.