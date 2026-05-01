Doktorları Geride mi Bıraktı? Yapay Zeka Teşhis ve Tedavide İlginç Sonuçlar Verdi

Buna rağmen “doktorların yerini alacak mı?” sorusunun cevabı şimdilik hayır. Mevcut sistemler hâlâ yalnızca metin tabanlı verilerle çalışıyor. Hastanın fiziksel görünümü, davranışları ya da anlık psikolojik durumu gibi klinik açıdan kritik unsurları doğrudan değerlendiremiyor. Bu da yapay zekayı tek başına karar verici değil, güçlü bir “ikinci görüş” aracı konumuna yerleştiriyor.

Araştırmayı yürüten ekip, önümüzdeki yıllarda sağlık sisteminin üç ayaklı bir yapıya evrileceğini öngörüyor: doktor, hasta ve yapay zeka. Ancak işin hukuki tarafı hâlâ gri alan. Olası hatalarda sorumluluğun kimde olacağı gibi konular netleşmiş değil.