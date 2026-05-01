Doktorları Geride mi Bıraktı? Yapay Zeka Teşhis ve Tedavide İlginç Sonuçlar Verdi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 08:54

Yapay zekanın sağlık alanındaki rolü tartışılmaya devam ederken, yayımlanan yeni bir araştırma dengeleri değiştirecek türden sonuçlar ortaya koydu. Gerçek hasta verileri üzerinden yapılan karşılaştırmada, yapay zeka modellerinin teşhis ve tedavi planlamasında doktorlara karşı belirgin bir üstünlük kurduğu görüldü. Bulgular, tıpta karar alma süreçlerinin artık geri dönülmez şekilde dönüşmeye başladığını gösteriyor.

Tıp dünyasında dikkat çeken yeni bir araştırma, yapay zekanın klinik karar verme süreçlerinde ne kadar ileri gittiğini ortaya koydu.

Science dergisinde yayımlanan çalışmada, yüzlerce doktor ile yapay zeka modellerinin performansı doğrudan karşılaştırıldı. Deney kapsamında Boston’daki bir hastaneye başvuran 76 hastanın yaşamsal bulguları ve hemşire notlarından oluşan standart sağlık kayıtları hem doktorlara hem de yapay zekaya sunuldu.

Elde edilen sonuçlar oldukça çarpıcı.

Yapay zeka, vakaların yüzde 67’sinde doğru teşhise çok yakın tahminler üretirken, doktorların başarı oranı yüzde 50 ila 55 aralığında kaldı. Özellikle acil servislerde, sınırlı veriyle hızlı karar alınması gereken triyaj süreçlerinde yapay zekanın daha tutarlı ve isabetli değerlendirmeler yaptığı görüldü.

Araştırmanın bir diğer dikkat çekici ayağı ise tedavi planlaması oldu. Antibiyotik seçimi ve kritik tedavi süreçlerinin oluşturulması gibi daha kompleks senaryolarda test edilen yapay zeka, yüzde 89’luk başarı oranına ulaştı. Buna karşılık, geleneksel yöntemlerle ve arama motorlarıyla destek alan doktorlar yüzde 34 seviyesinde kaldı. Bu fark, yapay zekanın sadece veri işleyen bir araç olmaktan çıkıp klinik akıl yürütme kapasitesine yaklaştığını gösteriyor.

Uzmanlara göre asıl kritik nokta, yapay zekanın nadir hastalık geçmişlerini yakalama konusundaki başarısı. İnsan gözünün kolayca kaçırabileceği detayları analiz edebilmesi, bazı vakalarda hayat kurtarıcı sonuçlar doğurabilecek bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Buna rağmen “doktorların yerini alacak mı?” sorusunun cevabı şimdilik hayır. Mevcut sistemler hâlâ yalnızca metin tabanlı verilerle çalışıyor. Hastanın fiziksel görünümü, davranışları ya da anlık psikolojik durumu gibi klinik açıdan kritik unsurları doğrudan değerlendiremiyor. Bu da yapay zekayı tek başına karar verici değil, güçlü bir “ikinci görüş” aracı konumuna yerleştiriyor.

Araştırmayı yürüten ekip, önümüzdeki yıllarda sağlık sisteminin üç ayaklı bir yapıya evrileceğini öngörüyor: doktor, hasta ve yapay zeka. Ancak işin hukuki tarafı hâlâ gri alan. Olası hatalarda sorumluluğun kimde olacağı gibi konular netleşmiş değil.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
