17 Bin Yıl Önce Saldırıya Uğrayan Avcının İskeleti Ortaya Çıktı

Dahası, darbelerin hem önden hem de arkadan gelmiş olması, saldırının birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğine işaret ediyor. Bu durum, olayın bireysel bir çatışmadan ziyade organize bir saldırı, hatta bir pusu olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Kemiklerde herhangi bir iyileşme belirtisine rastlanmaması, Tagliente 1’in aldığı darbeler sonrası kısa sürede hayatını kaybettiğini düşündürüyor. Araştırmacılara göre ölümün en olası nedeni, uyluk atardamarının zarar görmesi sonucu meydana gelen hızlı kan kaybı.

Bu bulgu, Paleolitik dönemde gruplar arası çatışmaların sanılandan daha erken bir tarihe uzanabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, söz konusu şiddetin arkasında iklim koşullarının etkili olabileceğini değerlendiriyor. Buzulların geri çekilmesiyle birlikte yeni yaşam alanlarının açılması, farklı insan gruplarını sınırlı kaynaklar için karşı karşıya getirmiş olabilir.