Haberler
Yaşam
17 Bin Yıl Önce Saldırıya Uğrayan Avcının İskeleti Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 15:49

İtalya’da 17 bin yıl öncesine ait bir avcı-toplayıcıya ait iskelet yeniden incelendiğinde, ölümüne dair dikkat çekici izler ortaya çıktı. Kemiklerde tespit edilen darbe ve kesiklerin, yüksek hızlı fırlatılan çakmaktaşı uçlu silahlarla uyumlu olduğu belirlendi. Bulgular, bu kişinin doğal nedenlerden değil, şiddet içeren bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini gösteriyor.

İtalya’da bulunan binlerce yıllık bir iskelet üzerinde yapılan yeni analizler, tarih öncesi dönemde yaşanan şiddete dair çarpıcı ipuçları ortaya koydu.

Bulgular, genç bir avcı-toplayıcının planlı bir saldırının hedefi olmuş olabileceğini gösteriyor.

1973 yılında İtalya’nın kuzeydoğusundaki Riparo Tagliente kaya sığınağında keşfedilen ve “Tagliente 1” olarak adlandırılan bireye ait kalıntılar, uzun yıllar boyunca sınırlı bilgiler sunuyordu. Ancak güncel teknolojilerle yapılan yeniden incelemeler, bu kişinin ölümüne ilişkin tabloyu netleştirdi. Araştırmaya göre, yaklaşık 17 bin yıl önce yaşayan bu genç erkek, çakmaktaşı uçlu fırlatmalı silahlarla hedef alınarak öldürüldü.

Cagliari Üniversitesi’nden biyoarkeolog Vitale Sparacello ve ekibi, kalıntıları üç boyutlu görüntüleme teknikleriyle analiz etti.

Özellikle sol uyluk kemiğinde tespit edilen paralel kesik izleri, detaylı incelemelerin başlangıç noktası oldu. Daha sonra kaval kemiğinde de benzer izlerin bulunması, şüpheleri güçlendirdi.

Uzmanlar, kemiklerdeki beş ayrı kesinin biçimini, derinliğini ve açısını taramalı elektron mikroskobu ile inceledi. Bulgular, bu izlerin rastgele oluşmadığını; belirli bir açıyla, yüksek hızda gelen darbeler sonucu meydana geldiğini ortaya koydu. Yapılan deneysel çalışmalar da bu izlerin, dönemin çakmaktaşı uçlu silahlarıyla birebir örtüştüğünü gösterdi.

Elde edilen veriler, yaralanmaların hayvan saldırısı ya da doğal süreçlerle açıklanamayacağını net biçimde ortaya koyuyor.

Dahası, darbelerin hem önden hem de arkadan gelmiş olması, saldırının birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğine işaret ediyor. Bu durum, olayın bireysel bir çatışmadan ziyade organize bir saldırı, hatta bir pusu olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Kemiklerde herhangi bir iyileşme belirtisine rastlanmaması, Tagliente 1’in aldığı darbeler sonrası kısa sürede hayatını kaybettiğini düşündürüyor. Araştırmacılara göre ölümün en olası nedeni, uyluk atardamarının zarar görmesi sonucu meydana gelen hızlı kan kaybı.

Bu bulgu, Paleolitik dönemde gruplar arası çatışmaların sanılandan daha erken bir tarihe uzanabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, söz konusu şiddetin arkasında iklim koşullarının etkili olabileceğini değerlendiriyor. Buzulların geri çekilmesiyle birlikte yeni yaşam alanlarının açılması, farklı insan gruplarını sınırlı kaynaklar için karşı karşıya getirmiş olabilir.

İlginizi çekebilir:

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
