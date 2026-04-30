17 Bin Yıl Önce Saldırıya Uğrayan Avcının İskeleti Ortaya Çıktı
İtalya’da 17 bin yıl öncesine ait bir avcı-toplayıcıya ait iskelet yeniden incelendiğinde, ölümüne dair dikkat çekici izler ortaya çıktı. Kemiklerde tespit edilen darbe ve kesiklerin, yüksek hızlı fırlatılan çakmaktaşı uçlu silahlarla uyumlu olduğu belirlendi. Bulgular, bu kişinin doğal nedenlerden değil, şiddet içeren bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini gösteriyor.
İtalya’da bulunan binlerce yıllık bir iskelet üzerinde yapılan yeni analizler, tarih öncesi dönemde yaşanan şiddete dair çarpıcı ipuçları ortaya koydu.
Cagliari Üniversitesi’nden biyoarkeolog Vitale Sparacello ve ekibi, kalıntıları üç boyutlu görüntüleme teknikleriyle analiz etti.
Elde edilen veriler, yaralanmaların hayvan saldırısı ya da doğal süreçlerle açıklanamayacağını net biçimde ortaya koyuyor.
