Yüksek IQ'ye Sahip İnsanların Zamanla Terk Ettiği 10 Alışkanlık

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 09:55

Yüksek IQ seviyesine sahip bireylerin günlük yaşam tercihleri üzerine yapılan çalışmalar, bu kişilerin bazı alışkanlıklardan bilinçli şekilde uzaklaştığını gösteriyor. Uzmanlara göre belirleyici fark, daha fazla şey yapmak değil; verimsiz ve zihinsel yük oluşturan davranışları sistematik biçimde hayatlarından çıkarmak.

İşte yüksek zekalı insanların zamanla vazgeçtiği alışkanlıklar...

1. Sürekli haklı çıkma çabası

Uzmanlar, yüksek IQ’lu bireylerin tartışmayı kazanmak yerine doğru bilgiye ulaşmayı önceliklendirdiğini belirtiyor. Bu yaklaşım, öğrenme sürecini hızlandırıyor.

2. Sosyal onaya bağımlı karar alma

Araştırmalar, bu kişilerin kararlarını başkalarının görüşlerinden ziyade kendi analizlerine dayandırdığını gösteriyor. Bu da daha tutarlı sonuçlar doğuruyor.

3. Aynı anda birden fazla işe odaklanma (multitasking)

Bilimsel veriler, çoklu görev yapmanın verimliliği düşürdüğünü ortaya koyuyor. Yüksek bilişsel kapasiteye sahip bireyler ise tek işe yoğunlaşarak daha yüksek performans sergiliyor.

4. Negatif sosyal çevreyle uzun süre vakit geçirme

Psikoloji alanındaki çalışmalar, sürekli şikayet eden veya stres yaratan kişilerle temasın zihinsel performansı olumsuz etkilediğini vurguluyor. Bu nedenle seçici bir sosyal çevre öne çıkıyor.

5. Her şeyi bildiğini varsayma

Uzmanlara göre yüksek IQ’lu bireylerin ortak özelliği, bilgi eksikliklerinin farkında olmaları. Bu durum, öğrenmeye açıklığı artırıyor.

6. Erteleme alışkanlığı

Araştırmalar, bu bireylerin ertelemenin uzun vadede stres ve performans kaybına yol açtığını bildiğini ve bu davranışı minimize etmeye çalıştığını gösteriyor.

7. Duygusal tepkilerle anlık karar verme

Yüksek bilişsel kontrol becerisi, olaylara tepki vermeden önce değerlendirme yapmayı beraberinde getiriyor. Bu da daha rasyonel kararlar alınmasını sağlıyor.

8. Kısa vadeli hazlara aşırı yönelme

Davranış bilimlerine göre yüksek IQ’lu bireyler, anlık ödüller yerine uzun vadeli kazanımları tercih etme eğiliminde.

9. Plansız hareket etme

Araştırmalar, bu kişilerin esnek ama yapılandırılmış planlarla ilerlediğini ve bu sayede belirsizliği daha iyi yönettiğini ortaya koyuyor.

10. Hataları kişisel başarısızlık olarak görme

Uzmanlar, yüksek bilişsel kapasiteye sahip bireylerin hataları bir öğrenme aracı olarak değerlendirdiğini ve bu yaklaşımın gelişimi desteklediğini belirtiyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
