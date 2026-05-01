30 Yaşına Kadar Binlerce Lira Birikim Yapan Adam Tek Pişmanlığını Açıkladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 13:45

Tasarruf odaklı yaşam tarzıyla dikkat çeken bir adam, 30 yaşına gelmeden ciddi bir birikime ulaştı. Yıllar boyunca harcamalarını minimumda tutarak gelirinin büyük kısmını kenara ayırdı. Ancak bu disiplinli sürecin bazı bedelleri olduğunu sonradan fark etti. Şimdi ise geriye dönüp baktığında tek bir konuda pişmanlık duyduğunu açıkça dile getiriyor.

21 yaşında çalışmaya başlayan Airic Z, 30’una gelmeden yaklaşık 398 bin dolar (300 bin sterlinin üstü) birikim yaparak ciddi bir finansal başarıya imza attı.

Ancak genç adam, bugün geldiği noktada bu sürecin bazı yönlerinden pişmanlık duyduğunu söylüyor.

Kanada’da göçmen bir ailede büyüyen Airic, küçük yaşlardan itibaren para konusunda oldukça temkinli bir yaklaşım geliştirdiğini ifade ediyor. Çalışmaya başladıktan sonra gelirinin büyük kısmını biriktirmeye ve yatırım yapmaya yöneldi.

Yaklaşık 10 yıl boyunca oldukça disiplinli bir tasarruf planı uygulayan Airic, maaşının yüzde 50’sine kadarını birikime ayırdı ve hisse senedi yatırımlarına odaklandı.

25 yaşına geldiğinde ilk 100 bin dolar barajını geçtiğini belirtiyor.

Ancak bu süreçte günlük yaşam alışkanlıklarında aşırı kısıtlamalara gittiğini de kabul ediyor. 12 yıl boyunca aynı yastığı kullandığını, bu durumun baş ağrılarına yol açtığını; elektrikli diş fırçasına geç geçmesi nedeniyle diş sorunları yaşadığını ve eskiyen çorapları kullanmaya devam ettiği için ayaklarında tahriş oluştuğunu aktarıyor.

Airic ayrıca tasarruf odaklı yaşam tarzı nedeniyle ailesini daha az ziyaret ettiğini ve sosyal hayatını geri plana attığını da söylüyor.

Şu anda İngiltere’de yaşayan ve yıllık yaklaşık 107 bin dolar gelir elde eden Airic, yılda yaklaşık 53 bin dolar birikim yapmaya devam ediyor. Ancak yaklaşımını değiştirdiğini belirterek artık zaman zaman kontrollü harcamalar yaptığını ifade ediyor.

“Bazı noktalarda gereğinden fazla kısıtlamışım” diyen Airic, özellikle sağlık, konfor ve sosyal ilişkiler açısından dengeyi kaçırdığını vurguluyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
