article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Halatlar Santim Santim Ölçüldü: İsviçreli Ekip Özel Olarak Geldi, 14 Metrelik Fazlalık Kesildi

Halatlar Santim Santim Ölçüldü: İsviçreli Ekip Özel Olarak Geldi, 14 Metrelik Fazlalık Kesildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 11:22

Antalya’nın simgelerinden 2365 metrelik Tahtalı Dağı’na ulaşım sağlayan teleferik hattında dev operasyon tamamlandı. İsviçre’den gelen özel ekip, 10 kilometrelik dev halatı 15 metre yüksekte kurulan köprü üzerinde cerrahi bir titizlikle 14 metre kısalttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise sayılı teleferik hatlarından biri olan Olympos Teleferik, yeni sezon öncesi "ağır bakım" sürecini başarıyla tamamladı.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise sayılı teleferik hatlarından biri olan Olympos Teleferik, yeni sezon öncesi "ağır bakım" sürecini başarıyla tamamladı.

11 yıldır hattın teknik danışmanlığını yürüten İsviçreli Roland Streule ve beraberindeki 13 kişilik uzman ekip, günlerce süren zorlu bir mesaiyle halat kısaltma işlemini gerçekleştirdi.

2022 yılında yenilenen 10 kilometrelik çekici halatın, kullanım süresine bağlı olarak doğal esnemesi sonucu gerçekleştirilen kısaltma işlemi için adeta zamanla yarışıldı.

2022 yılında yenilenen 10 kilometrelik çekici halatın, kullanım süresine bağlı olarak doğal esnemesi sonucu gerçekleştirilen kısaltma işlemi için adeta zamanla yarışıldı.

Yerden 15 metre yükseklikte kurulan özel bir platform üzerinde çalışan ekipler, 14 metrelik bölümü keserek halatı orijinal gerginliğine kavuşturdu.

Teknik Danışman Roland Streule, yapılan işlemin hayati önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

Teknik Danışman Roland Streule, yapılan işlemin hayati önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Bu tarz işlerde risk analizi her şeydir. 6 ay öncesinden planladığımız bu operasyonu, alanında 50 yıllık tecrübesi olan profesyonel ekiplerle gerçekleştirdik. Teleferikler dünyanın en güvenli ulaşım araçlarıdır; biz de bu güvenliği sürdürülebilir kılmak için günlük, haftalık ve yıllık periyotlarla dünya standartlarında denetim yapıyoruz.'

Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, tesisin sadece bir ulaşım aracı değil, dünya çapında bir mühendislik harikası olduğunu vurguladı.

Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, tesisin sadece bir ulaşım aracı değil, dünya çapında bir mühendislik harikası olduğunu vurguladı.

Geçen yıl 237 bin 500 misafiri ağırladıklarını belirten Culfa, bu yıl da benzer rakamları hedeflediklerini ifade etti.

Culfa, 'Dünya teleferik pazarının %60’ına hakim bir yapının parçasıyız. Bakımlarımızı İsviçre ve Avusturya’dan gelen ekiplerle, Avrupa standartlarında gerçekleştiriyoruz. Rusya, Güney Kore, İngiltere, Almanya ve Polonya başta olmak üzere dünyanın her yerinden misafirlerimizi 10 dakikada güvenle zirveye taşıyoruz.' dedi.

Bakım çalışmaları bununla sınırlı kalmayacak.

Bakım çalışmaları bununla sınırlı kalmayacak.

Yetkililer, Mayıs ayında elektrik hatlarının ve kontrol sistemlerinin yeniden denetleneceğini, ayrıca ikinci ve üçüncü direkler arasındaki iletişim hattının tamamen yenileneceğini müjdeledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın