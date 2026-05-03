İzmir Çevre Yolu İçin Ücret İddialarına KGM’den Jet Yanıt

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 08:45

Son dönemde sosyal medya platformlarında İzmir Çevre Yolu’nun ücretli hale getirileceğine dair paylaşımların artması üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) resmi bir açıklama yayınladı. Kurum, söz konusu iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

"İddialar Asılsız, Karar Yok"

Yapılan açıklamada, benzer dezenformasyonun daha önce Ankara Çevre Yolu için de yapıldığı hatırlatıldı. KGM, çevre yollarının mevcut statüsünde herhangi bir değişiklik planlanmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

'Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen ve ücretsiz olarak hizmet vermekte olan çevre yollarının mevcut işletme yapısının değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar söz konusu değildir.'

Çalışma Dahi Başlatılmadı

Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen açıklamada, sadece bir karar alınmadığı değil, aynı zamanda bu yönde bir hazırlık veya çalışma dahi bulunmadığı özellikle belirtildi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
