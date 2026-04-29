Çikolata Bekletilince Neden Üstü Beyaz Olur? Bunun Sebebi Küf Değil

Şeker çiçeklenmesi ise nem faktörüyle ilgilidir. Çikolata nemli ortamlarda bekletildiğinde, yüzeydeki şeker kristalleri nemi çeker ve çözülür. Nem kaybolduğunda şeker tekrar kristalleşir, ancak bu kez daha büyük ve düzensiz kristaller oluşur. Bu büyük şeker kristalleri de ışığı dağıtarak beyazımsı bir görünüm yaratır.

Gıda teknolojisi araştırmalarına göre, çikolata %65'in üzerinde nem oranına maruz kaldığında şeker çiçeklenmesi riski önemli ölçüde artar. Bu nedenle çikolatalar genellikle kuru ve serin ortamlarda saklanması önerilir.