Çikolata Bekletilince Neden Üstü Beyaz Olur? Bunun Sebebi Küf Değil

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 21:54

Buzdolabından çıkardığınız çikolata bazen bembeyaz görünüyor ve tadının bozulduğunu düşünüyorsunuz. Aslında bu beyazlık çoğunlukla zararsız bir olaydır. Çikolata üzerindeki bu beyaz tabaka 'bloom' yani çiçeklenme olarak adlandırılır ve iki farklı türü vardır. 

Çikolata çiçeklenmesi temelde iki şekilde gerçekleşir: yağ çiçeklenmesi (fat bloom) ve şeker çiçeklenmesi (sugar bloom).

Wisconsin-Madison Üniversitesi gıda bilimi profesörlerinden Richard Hartel'in araştırmalarına göre, bu durum çikolata üretim ve depolama sürecindeki fiziksel değişimlerden kaynaklanır. 

 Yağ çiçeklenmesi, çikolata içindeki kakao yağının kristal yapısında değişiklik olduğunda ortaya çıkar. Sıcaklık değişimleri kakao yağını yeniden kristalleştirmeye zorlar ve bu süreçte yağ molekülleri çikolata yüzeyine doğru hareket eder. Özellikle 20-25 derece arasındaki sıcaklık değişimleri bu süreci hızlandırır. Yüzeye çıkan kakao yağı kristalleri ışığı farklı şekilde yansıtarak beyaz bir görünüm yaratır.

Şeker ve Nem de Çiçeklenmeye Neden Olur Mu?

Şeker çiçeklenmesi ise nem faktörüyle ilgilidir. Çikolata nemli ortamlarda bekletildiğinde, yüzeydeki şeker kristalleri nemi çeker ve çözülür. Nem kaybolduğunda şeker tekrar kristalleşir, ancak bu kez daha büyük ve düzensiz kristaller oluşur. Bu büyük şeker kristalleri de ışığı dağıtarak beyazımsı bir görünüm yaratır. 

 Gıda teknolojisi araştırmalarına göre, çikolata %65'in üzerinde nem oranına maruz kaldığında şeker çiçeklenmesi riski önemli ölçüde artar. Bu nedenle çikolatalar genellikle kuru ve serin ortamlarda saklanması önerilir.

Beyazlayan Çikolata Zararlı mı?

Çiçeklenmiş çikolata tamamen güvenli ve yenebilirdir. Hartel'in çalışmalarında belirtildiği gibi, bloom sadece estetik bir bozulma yaratır, besin değerini ya da güvenliğini etkilemez. Tek fark doku ve görünümde olur - çicolata biraz daha kırılgan hale gelebilir ve parlaklığını kaybeder. 

 Ancak tadda hafif bir değişiklik hissedebilirsiniz. Yağ çiçeklenmesi olan çikolatalarda kakao yağının yüzeyde toplanması nedeniyle ağızda farklı bir his oluşabilir. Şeker çiçeklenmesinde ise şeker kristallerinin büyümesi nedeniyle çikolata biraz daha taneli hissedilebilir. 

 Çikolatanızın çiçeklenmesini önlemek için 15-18 derece arası sabit sıcaklıkta, kuru ortamda saklamanız yeterlidir. Bu şekilde hem kakao yağı hem de şeker kristalleri stabil kalacak, çikolatanız uzun süre orijinal görünümünü koruyacaktır.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
