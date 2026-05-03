Tansiyonu Düşürüp Kalp Hastalığı Riskini Azaltan Popüler Tatlı Açıklandı

Özellikle kakao içeriği yüksek olan bitter çikolata, flavonoid adı verilen bitkisel bileşikler açısından zengin. Bu maddelerin damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceği belirtiliyor. Flavonoidler, damarların genişlemesine yardımcı olarak kan akışını kolaylaştırabiliyor ve bu da kan basıncında düşüşe katkı sağlayabiliyor.

Avustralya’daki Adelaide Üniversitesi’nden Dr. Karin Ried’e göre flavanoller, damar iç yüzeyinde nitrik oksit üretimini artırarak damarların gevşemesini destekleyebiliyor. Bu durum teorik olarak tansiyonun düşmesine yardımcı oluyor.

Ancak uzmanlar burada önemli bir uyarı da yapıyor: Çikolatanın etkisi kişiden kişiye değişebiliyor. Araştırmalar, özellikle yüksek tansiyonu olan kişilerde küçük ama anlamlı bir düşüş görülebileceğini gösterirken, sağlıklı bireylerde belirgin bir etki olmadığını ortaya koyuyor.

Genel bilimsel çalışmalar ise düzenli olarak kakao tüketiminin, kalp-damar hastalıkları risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabileceğini işaret ediyor.