article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tansiyonu Düşürüp Kalp Hastalığı Riskini Azaltan Popüler Tatlı Açıklandı

Tansiyonu Düşürüp Kalp Hastalığı Riskini Azaltan Popüler Tatlı Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 11:47

Yüksek tansiyon, çoğu zaman sessiz ilerleyen ama uzun vadede kalp krizi ve inme gibi ciddi risklere kapı aralayan bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Günlük beslenme düzeni ise bu tabloyu doğrudan etkileyebiliyor. Son araştırmalar, şaşırtıcı bir şekilde herkesin “tatlı” olarak bildiği bir besinin bile bu süreçte rol oynayabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle kakao içeriği yüksek ürünlerin damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterebildiği ve düzenli tüketimde kan basıncını dengelemeye yardımcı olabileceği belirtiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen ancak kontrol altına alınmadığında kalp krizi ve inme gibi ciddi sonuçlara yol açabilen önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen ancak kontrol altına alınmadığında kalp krizi ve inme gibi ciddi sonuçlara yol açabilen önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, özellikle 140/90 mmHg üzerindeki ölçümlerin riskli kabul edildiğini ve gün içinde yapılan birden fazla ölçümün ortalamasının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Risk grubunda; fazla kilolu bireyler, yüksek tuz tüketenler ve hareketsiz yaşam sürenler yer alıyor. Bazı durumlarda ilaç tedavisi gerekirken, dengeli ve düşük yağlı bir beslenme düzeniyle tansiyonu kontrol altında tutmak da mümkün olabiliyor.

Çikolata gerçekten faydalı olabilir mi?

Çikolata gerçekten faydalı olabilir mi?

Özellikle kakao içeriği yüksek olan bitter çikolata, flavonoid adı verilen bitkisel bileşikler açısından zengin. Bu maddelerin damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceği belirtiliyor. Flavonoidler, damarların genişlemesine yardımcı olarak kan akışını kolaylaştırabiliyor ve bu da kan basıncında düşüşe katkı sağlayabiliyor.

Avustralya’daki Adelaide Üniversitesi’nden Dr. Karin Ried’e göre flavanoller, damar iç yüzeyinde nitrik oksit üretimini artırarak damarların gevşemesini destekleyebiliyor. Bu durum teorik olarak tansiyonun düşmesine yardımcı oluyor.

Ancak uzmanlar burada önemli bir uyarı da yapıyor: Çikolatanın etkisi kişiden kişiye değişebiliyor. Araştırmalar, özellikle yüksek tansiyonu olan kişilerde küçük ama anlamlı bir düşüş görülebileceğini gösterirken, sağlıklı bireylerde belirgin bir etki olmadığını ortaya koyuyor.

Genel bilimsel çalışmalar ise düzenli olarak kakao tüketiminin, kalp-damar hastalıkları risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabileceğini işaret ediyor.

Tansiyonu dengelemeye yardımcı olabilecek diğer besinler

Tansiyonu dengelemeye yardımcı olabilecek diğer besinler

Uzmanların önerdiği ve kan basıncını destekleyebilecek bazı gıdalar ise şöyle:

  • Turunçgiller

  • Yeşil yapraklı sebzeler

  • Somon

  • Yaban mersini ve diğer orman meyveleri

  • Baklagiller

  • Antep fıstığı

  • Pancar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın