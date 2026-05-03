Bilimsel Araştırmalara Göre Mutluluğun Zirve Yaptığı Yaş Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 10:38

İngiltere’de yapılan kapsamlı bir araştırma, insanların yaşamdan en yüksek doyumu aldığı döneme dair dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, mutluluk seviyesinin sanılandan daha geç bir dönemde zirveye ulaştığı belirlendi. Gençlik yıllarının inişli çıkışlı temposu geride kalırken, bireylerin kendini daha dengeli, huzurlu ve güçlü hissettiği bir evre öne çıkıyor.

İngiltere’de gerçekleştirilen geniş katılımlı bir araştırma, mutluluğun ve yaşam doyumunun en yüksek seviyeye ulaştığı yaşa dair dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

2 bin kişiyle yapılan çalışmaya göre bireyler, fiziksel ve ruhsal açıdan kendilerini en güçlü hissettikleri dönemi 40’lı yaşların sonlarında yaşıyor.

Araştırmada öne çıkan en çarpıcı veri ise “zirve yaşın” 47 olarak belirlenmesi oldu. Uzmanlara göre bu dönem, bireylerin hem kendileriyle barıştığı hem de hayat üzerindeki kontrol hissinin arttığı bir eşik olarak tanımlanıyor. Gençlik yıllarındaki yoğun rekabet, kendini kanıtlama çabası ve sosyal baskılar bu yaşlarda yerini daha sakin ve dengeli bir bakış açısına bırakıyor.

Çalışmayı yürüten ekip, mutluluktaki bu artışı büyük ölçüde “kendini kabul etme” süreciyle ilişkilendiriyor.

Katılımcıların önemli bir bölümü, dış görünüş ya da başkalarının onayı yerine sağlık, huzur ve kişisel tatmine odaklandıklarını ifade ediyor. Bu değişim, özgüveni artırırken karar alma süreçlerini de daha net hale getiriyor.

Araştırma, yaşam tarzındaki dönüşümün de belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. 20’li yaşların yoğun sosyal temposu ve düzensiz alışkanlıkları geride kalırken, yerini daha bilinçli tercihler alıyor. Sağlıklı beslenme, kaliteli vakit geçirme ve sosyal çevrede yapılan eleme, bireylerin zihinsel yükünü hafifleten başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

Öte yandan çalışma, “yaşlılık” kavramına yönelik algının da değiştiğini ortaya koyuyor. Geçmişte 60’lı yaşlar hayatın son dönemi olarak görülürken, günümüzde bu sınırın 69 yaşa kadar ötelendiği dikkat çekiyor. İnsanlar artık daha uzun süre aktif kalmayı ve yaşamdan keyif almayı sürdürüyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
