Haberler
Genel Kültür
Müzik
Müzik Tarihinde “Yok Artık” Dedirten 10 İlginç Olay

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
04.05.2026 - 17:01

Müzik tarihi sadece hit şarkılardan oluşmaz. Sahne arkasında yaşananlardan, müzisyenlerin kariyerlerine kadar yaşananlar şok edici olabiliyor. Bugün hala konuşulan bu olaylar nelermiş? Hep birlikte öğrenelim. 💗

Mozart kariyerine çocukken başladı.

Wolfgang Amadeus Mozart henüz çok küçük yaşlarda konser veren bir müzisyendi. Küçük yaş derken gerçekten küçük bir yaştan bahsediyoruz. Çünkü o 5 yaşında  beste yapmaya başladı ve piyano çaldı. İnsanlar onu görmek için salonları dolduruyordu.

Duymadan besteler yaptı.

Ludwig van Beethoven zamanla işitme yetisini büyük ölçüde kaybetti ama bu durum onu yıldırmadı. Bir besteci için düşünebilecek en zor durumlardan biri olsa da şimdiki en sevilen eserlerini üretmeye devam etti. 9.Senfoni gibi başyapıtlar bunun en büyük kanıtı oldu.

Jimi Hendrix'in kendine ait bir tarzı vardı.

Gitar çalma anlayışını tamamen değiştiren isimlerden biridir Jimi Hendrix. Solak olduğu için gitarı ters çevirerek çalıyordu ve enstrümanını kendine göre yeniden düzenliyordu. Hatta sahnede dişleriyle gitar çalması da efsaneleşen olaylardan biridir.

Bir albümle dünyayı değiştirdi.

Michael Jackson “Thriller” albümüyle müzik sektöründe yeni bir dönem başlattı. Çünkü bu albümde çektiği klipler neredeyse sinema kalitesindeydi. Özellikle uzun formatlı video klip anlayışı büyük ses getirdi.

Binlerce kişiyi tek sesiyle yönetti!

Freddie Mercury'in sahnede inanılmaz bir enerjisi vardı. Özellikle Queen konserlerinde seyirciyle kurduğu bağ hala müzik piyasasında örnek gösterilen isimlerden biridir. Özellikle Live Aid performansında tek kişiyle koca stadyumu yönetmesi herkes için oldukça şok edici olaylardan biridir.

Bir dönem oldukça cesur bir isimdi.

Elvis Presley sahne hareketlerinden dolayı bir dönemin tartışma merkezindeydi. Dansları fazla cesur bulunduğu için bazı televizyon programlarında sadece belden yukarısı gösterildi. Bugün o hareketler oldukça normal görünse de o zamanlar için büyük olay yaratmıştı.

Hayranlık kavramını yeniden tanımladı!

The Beatles sahneye çıktığı anda ortalık resmen karışmaya başlıyordu! Hayran çığlıkları o kadar yüksekti ki grup üyeleri bazen kendini duyamıyordu. Hatta bu döneme 'Beatlemania' adı veriliyordu.

Tek başına dev orkestra!

Prince birçok kaydında enstrümanların büyük kısmını kendisi çaldı. Yani stüdyoda tek kişilik dev bir ekip gibi çalışıyordu. Müziğin yanındaki bu davranışları da oldukça takdir edildi.

Kelimelerle rekor seviyeye ulaştı!

Eminem'in hızlı rap performansları ve teknik becerisi gerçek bir yetenekti. Bazı şarkılarında saniyeler içinde onlarca kelime söylerdi. Dinleyiciler çoğu zaman sözleri anlamak için şarkıları tekrar dinlemek zorunda kalırdı.

Bob Marley müziğin sınırlarını aştı!

Bob Marley reggae müziğini tüm dünyaya tanıtan isimlerden biri oldu Şarkılarında verdiği mesajlarla öne çıkan isimlerden biri oldu. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala milyonlarca insan tarafından dinlenir.

Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
