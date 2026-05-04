Kimse Yakalayamadı! Rosario Central ve Tigre Maçı Esnasında Sahaya Atlayan Köpek Tribünleri Şenlendirdi

Rosario Central ile Tigre arasında oynanan karşılaşma, sahaya giren bir köpeğin neden olduğu sıra dışı anlara sahne oldu. Maç devam ederken oyun alanına giren köpek, kendisini yakalamaya çalışan görevliler ve futbolculardan kaçarak uzun süre yakalanamadı. Tribünlerdeki taraftarlar ise bu anlara kayıtsız kalmadı; köpeğin her başarılı kaçışında “Ole!” tezahüratlarıyla tempo tutarak tribünleri adeta bir gösteri alanına çevirdi.