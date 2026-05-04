Kimse Yakalayamadı! Rosario Central ve Tigre Maçı Esnasında Sahaya Atlayan Köpek Tribünleri Şenlendirdi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 19:29

Rosario Central ile Tigre arasında oynanan karşılaşma, sahaya giren bir köpeğin neden olduğu sıra dışı anlara sahne oldu. Maç devam ederken oyun alanına giren köpek, kendisini yakalamaya çalışan görevliler ve futbolculardan kaçarak uzun süre yakalanamadı. Tribünlerdeki taraftarlar ise bu anlara kayıtsız kalmadı; köpeğin her başarılı kaçışında “Ole!” tezahüratlarıyla tempo tutarak tribünleri adeta bir gösteri alanına çevirdi.

İşte o anlar:

Rosario Central - Tigre maçı oynanırken sahaya giren bir köpek, onu yakalamaya çalışan herkesi atlatmayı başardı.

Rosario taraftarları köpeğin her kaçış manevrasında 'Ole!' diye tempo tutarken geriye bu eğlenceli görüntüler kaldı.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
