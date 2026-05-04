Uzmanlar Uyardı: El Bagajındaki Bu Hata Uçuşunuzu Geciktirebilir

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 16:50

Uçuş öncesi el bagajını hazırlarken çoğu kişi konforunu düşünerek hareket ediyor. Ancak uzmanlara göre bu rutin, fark edilmeden yapılan küçük hatalar yüzünden havalimanında ciddi zaman kaybına dönüşebiliyor. Özellikle “zararsız” görülen bazı kişisel bakım ürünleri, güvenlik kontrollerinde beklenmedik sorunlara yol açabiliyor. Bu yüzden yola çıkmadan önce valizinizi değil, kuralları gözden geçirmek daha kritik.

Uçuş öncesi el bagajına ne koyduğunuzu iki kez düşünmekte fayda var.

Uzmanlara göre masum görünen bazı eşyalar, havalimanında ciddi gecikmelere ve hatta ürünlerin çöpe gitmesine neden olabiliyor.

El Bagajındaki Bu Hata Uçuşunuzu Geciktirebilir

Uçuş öncesi çoğu yolcu, kulaklıktan atıştırmalığa, dergilerden seyahat belgelerine kadar ihtiyaç duyacağı her şeyi el bagajına yerleştiriyor. Özellikle uzun uçuşlarda ferah hissetmek için dudak balmı, nemlendirici, yüz spreyi ya da maske gibi cilt bakım ürünleri de sıkça tercih ediliyor.

Ancak uzmanlar, bu noktada yapılan bazı hataların güvenlik kontrolünde sorun yaratabileceği konusunda uyarıyor.

“Sıvı Değil” Sanılan Ürünler Aslında Sıvı Sayılıyor

En yaygın hatalardan biri, bazı ürünlerin sıvı kategorisine girmediğini düşünmek. Oysa güvenlik kurallarına göre;

  • Kağıt yüz maskeleri

  • Göz altı bantları

  • Temizleyici balmlar

  • Yüz kremleri

  • Serumlar

gibi ürünlerin tamamı “sıvı” olarak değerlendiriliyor. Bu ürünler kurallara uygun taşınmazsa güvenlikte el konulabiliyor.

Mini Boy Ürünler Bile Sorun Çıkarabiliyor

“Nasıl olsa küçük” diye düşünülen seyahat boy ürünler de riskli. Çünkü birçok havalimanında tüm sıvıların tek, şeffaf ve tamamen kapalı bir poşette taşınması gerekiyor. Ürünler farklı çantalara dağıtıldığında ya da düzgün sunulmadığında ek kontrole takılma ihtimali artıyor.

Etiketsiz Şişeler Şüphe Uyandırıyor

Ürünleri küçük kaplara bölmek pratik gibi görünse de etiketsiz şişeler güvenlikte soru işareti yaratabiliyor. Bu da manuel arama ve zaman kaybı demek.

Sprey Ürünler Daha Fazla Kontrol Ediliyor

Yüz spreyleri, sabitleyiciler ve sprey güneş kremleri basınçlı oldukları için güvenlikte daha sık inceleniyor. Bu da doğrudan gecikme riskini artırıyor.

Her Havalimanının Kuralı Aynı Değil

Bazı havalimanları 100 ml sıvı sınırını kaldırmış olsa da çoğunda bu kural hâlâ geçerli. Bu yüzden uçuş öncesi kalkış yapılacak havalimanının güncel kurallarını kontrol etmek kritik.

Uçakta Abartılı Cilt Bakımı da İyi Fikir Değil

Uzmanlara göre uçak kabinleri zaten düşük nem oranına sahip. Bu ortamda üst üste çok sayıda ürün kullanmak, ciltte tahrişe yol açabiliyor. Üstelik hijyen koşulları da sınırlı.

Daha sade bir yaklaşım genelde daha etkili:

  • Dudak balmı

  • Hafif bir nemlendirici

  • Basit bir yüz spreyi

çoğu zaman yeterli oluyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
