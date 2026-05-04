Uzmanlar Uyardı: El Bagajındaki Bu Hata Uçuşunuzu Geciktirebilir

Uçuş öncesi çoğu yolcu, kulaklıktan atıştırmalığa, dergilerden seyahat belgelerine kadar ihtiyaç duyacağı her şeyi el bagajına yerleştiriyor. Özellikle uzun uçuşlarda ferah hissetmek için dudak balmı, nemlendirici, yüz spreyi ya da maske gibi cilt bakım ürünleri de sıkça tercih ediliyor.

Ancak uzmanlar, bu noktada yapılan bazı hataların güvenlik kontrolünde sorun yaratabileceği konusunda uyarıyor.

“Sıvı Değil” Sanılan Ürünler Aslında Sıvı Sayılıyor

En yaygın hatalardan biri, bazı ürünlerin sıvı kategorisine girmediğini düşünmek. Oysa güvenlik kurallarına göre;

Kağıt yüz maskeleri

Göz altı bantları

Temizleyici balmlar

Yüz kremleri

Serumlar

gibi ürünlerin tamamı “sıvı” olarak değerlendiriliyor. Bu ürünler kurallara uygun taşınmazsa güvenlikte el konulabiliyor.