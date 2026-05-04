Çocukken Çaldığı Tarihi Eserleri 60 Yıl Sonra Getirdi: Çizimdeki Detay Uzmanları Şaşırttı

Dilara Bağcı Peker
04.05.2026 - 17:36

Dokuz yaşındaki bir çocuk, ailesiyle çıktığı bir gezi sırasında Orta Çağ'dan kalma manastırın döşeme karo parçalarını çalmıştı. Yaklaşık 60 yıl sonra bu karo parçalarına denk gelince hırsızlığını itiraf etti ve tarihi eserleri de iade etti.

Çocukken çaldığı tarihi eserleri iade etti.

Arkeofili'nin aktardığı habere göre, o zamanlar 9 yaşında olan Simon White, Shropshire’daki Wenlock Manastırı’na yapılan bir aile ziyareti sırasında Orta Çağ manastırı döşeme karosu parçalarını çalmıştı. White, ev taşıması sırasında eski bir şeker kutusunda parçaları yeniden buldu ve durumu English Heritage’a itiraf etti. 68 yaşında emekli bir harita ve arazi uzmanı olan White, çocukken çaldığı bu eserleri iade etti.

White, yetkililere babasının parçaları alması için kendisini teşvik ettiğini hatırladığını söyledi. Ancak bu durum her zaman onu rahatsız etmişti. Yıllar sonra olsa bile bu karo parçalarını keşfetmek kendisini çok sevindirdi.

“O gün babamın nöbet tuttuğunu hatırlıyorum. Yakalansaydık ne diyeceğini kim bilir. Karolara sonrasında ne olduğundan tam olarak emin değilim ama çok sayıda ev taşımasını ve çeşitli aile kargaşalarını atlatarak bu yılın başında çatı katımda yıpranmış bir kutunun içinde ortaya çıktılar.”

İade edilen karo parçalarında daha önce bu bölgede bilinmeyen bir ejderha motifi görüldü.

Derneğin yardımcı küratörü Matty Cambridge, English Heritage’ın parçalardan birinin üzerinde, bu alandan daha önce bilinmeyen bir ejderha motifi bulunması nedeniyle özellikle heyecanlandığını söyledi. Bir diğer parçada ise aslan olduğu düşünülen ya da yüzünü buruşturmuş bir sima görülüyor. Cambridge, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veriyor;

“Tarihi yapılardan hatıra alınması duyulmamış bir şey değil. Ancak bu durumda eserlerin bu kadar uzun süre bu denli iyi korunmuş olması alışılmışın dışında. Günümüzde bunu önlemek için çok daha sıkı önlemler uyguluyoruz ama White’ın örneği yıllar önce benzer şeyler yapmış başka birinin daha vicdanını sızlatırsa, onlardan da haber almaktan mutluluk duyarız.”

Dilara Bağcı Peker
