Çocukken Çaldığı Tarihi Eserleri 60 Yıl Sonra Getirdi: Çizimdeki Detay Uzmanları Şaşırttı

Dokuz yaşındaki bir çocuk, ailesiyle çıktığı bir gezi sırasında Orta Çağ'dan kalma manastırın döşeme karo parçalarını çalmıştı. Yaklaşık 60 yıl sonra bu karo parçalarına denk gelince hırsızlığını itiraf etti ve tarihi eserleri de iade etti.

Karo parçalarında görülen 'ejderha' detayı, daha önce bu bölgede hiç görülmemişti.

