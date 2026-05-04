Bilim İnsanlarından Yeni Araştırma: Kişiliğimiz Aslında Genlerden mi Geliyor?

Özdeş ikizlerin genetik yapıları tamamen aynı olmasına rağmen kişiliklerinin birebir örtüşmemesi, çevresel faktörlerin etkisini açıkça gösteriyor. 1958-2012 yılları arasında yapılan geniş kapsamlı analizler, kişilik farklılıklarının yaklaşık yüzde 40 ila 50’sinin genetik, geri kalanının ise çevresel etkenlerle açıklanabileceğini ortaya koydu.

Ancak daha yeni genom çalışmalarında bu oranların bile kesin olmadığı görülüyor. Bazı araştırmalar, genetik etkinin yüzde 9 ila 18 bandında kalabileceğini öne sürüyor. Bu durum bilim dünyasında “kayıp kalıtım” problemi olarak adlandırılıyor ve kişiliğin neden bu kadar karmaşık olduğunu açıklamaya çalışıyor.

Öte yandan çevresel etkilerin de sanıldığı kadar mutlak olmadığı vurgulanıyor. Brent Roberts gibi araştırmacılara göre yetişkinlikte yaşanan büyük travmalar, kişilik üzerinde kalıcı ve belirleyici değişimler yaratmakta genellikle sınırlı bir etkiye sahip. Daha güçlü etkiler ise erken çocukluk döneminde ve hatta anne karnında başlayabiliyor.

“Fetal programlama” olarak bilinen yaklaşım, gebelik sırasında annenin yaşadığı stresin bebeğin ileriki dönemlerdeki mizacını etkileyebileceğini öne sürüyor. 2022’de yayımlanan bir çalışma da yüksek stres altında geçen gebeliklerin, bebeklerde daha yüksek korku ve huzursuzluk eğilimiyle ilişkili olabileceğini gösterdi.