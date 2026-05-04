Şebnem Ferah Konser mi Verecek? Ünlü Rock Yıldızının Konser Biletleri Nerede Satılıyor?

Sosyal medya paylaşımında yer alan tarih ve şehir bilgisi, sanatçının sahnelere geri döneceği yönünde güçlü bir işaret olarak yorumlanmıştı. +1 (Artıbir) etkinlik sayfası Ferah'ın konseriyle alakalı paylaşım yaptı.

Şebnem Ferah Konseri Ne Zaman?

Paylaşımda açıkça görülen “03.06.2026” tarihi, konserin 3 Haziran 2026’da gerçekleşeceğini gösteriyor.

Şebnem Ferah Konseri Nerede Olacak?

Konserin İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park’ta yapılması bekleniyor.

Şebnem Ferah Konser Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Konser biletlerinin 6 Mayıs saat 12.00 itibarıyla satışa sunulacağı belirtiliyor.

Şebnem Ferah Konser Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Bilet fiyatlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yoğun talep nedeniyle farklı kategorilerde satış olması bekleniyor.

Şebnem Ferah Neden Uzun Süredir Sahne Almıyordu?

Sanatçı, son yıllarda daha sakin bir yaşamı tercih ederek gözlerden uzak kalmıştı. Bu nedenle geri dönüş ihtimali, hayranlar için ayrı bir anlam taşıyor.