Şebnem Ferah Konser mi Verecek? Ünlü Rock Yıldızının Konser Biletleri Nerede Satılıyor?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 22:37

Türk rock sahnesinin en güçlü seslerinden Şebnem Ferah, uzun süredir sessizliğini bozarak yaptığı paylaşımla yeniden gündemin zirvesine yerleşti. “03.06.2026 İstanbul” notu, hayranlar arasında “geri dönüş mü geliyor?” sorusunu beraberinde getirdi. Şimdi herkes aynı iki şeye kilitlenmiş durumda: gerçekten sahneye dönüyor mu ve biletler nereden alınacak?

Şebnem Ferah Konser mi Verecek?

Sosyal medya paylaşımında yer alan tarih ve şehir bilgisi, sanatçının sahnelere geri döneceği yönünde güçlü bir işaret olarak yorumlanmıştı. +1 (Artıbir) etkinlik sayfası Ferah'ın konseriyle alakalı paylaşım yaptı.

Şebnem Ferah Konseri Ne Zaman?

Paylaşımda açıkça görülen “03.06.2026” tarihi, konserin 3 Haziran 2026’da gerçekleşeceğini gösteriyor.

Şebnem Ferah Konseri Nerede Olacak?

Konserin İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park’ta yapılması bekleniyor.

Şebnem Ferah Konser Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Konser biletlerinin 6 Mayıs saat 12.00 itibarıyla satışa sunulacağı belirtiliyor.

Şebnem Ferah Konser Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Bilet fiyatlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yoğun talep nedeniyle farklı kategorilerde satış olması bekleniyor.

Şebnem Ferah Neden Uzun Süredir Sahne Almıyordu?

Sanatçı, son yıllarda daha sakin bir yaşamı tercih ederek gözlerden uzak kalmıştı. Bu nedenle geri dönüş ihtimali, hayranlar için ayrı bir anlam taşıyor.

Şebnem Ferah'ın Konser Paylaşımı

Ferah, paylaşımında duygularını kısa ama etkili bir mesajla ifade etti:

“Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek… Buluşana kadar gün sayıyor olacağım.” dedi. İstanbul için 6 Haziran 2026 tarihini işaret etti.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
