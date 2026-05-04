article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kahveseverlere Müjde! Bilim Açıkladı: Sadece Enerji Vermiyor, Bağırsak ve Ruh Halini de Etkiliyor!

Kahveseverlere Müjde! Bilim Açıkladı: Sadece Enerji Vermiyor, Bağırsak ve Ruh Halini de Etkiliyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 22:04

Kahve sadece sabahları ayılmanı sağlayan bir içecek değil gibi duruyor. Yeni araştırmalar, bağırsak sağlığından ruh haline kadar birçok alanda etkili olabileceğini ortaya koydu. Üstelik bu faydaların bir kısmı kafeinsiz kahvede bile görülüyor.

Kaynak: https://www.wired.com/story/science-h...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim dünyası kahveyle ilgili bildiklerimizi biraz daha genişletiyor.

Bilim dünyası kahveyle ilgili bildiklerimizi biraz daha genişletiyor.

Yeni bir araştırma, kahvenin yalnızca uyarıcı etkisiyle sınırlı kalmadığını; bağırsak sağlığından ruh haline kadar pek çok alanda etkili olabileceğini ortaya koydu. Üstelik bu etkilerin bir kısmı sadece kafeine bağlı değil.

Çalışma, sindirim sistemi ile beyin arasındaki çift yönlü iletişim ağı olarak bilinen “bağırsak-beyin ekseni” üzerine odaklanıyor. Son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan bu alan, beslenme alışkanlıklarının zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini anlamaya çalışıyor. Araştırmacılara göre kahve, bu sistem üzerinde düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir rol oynuyor.

İrlanda’daki APC Microbiome araştırma merkezinde yürütülen çalışmada, düzenli kahve tüketen 31 kişi ile hiç kahve içmeyen 31 kişi karşılaştırıldı.

İrlanda’daki APC Microbiome araştırma merkezinde yürütülen çalışmada, düzenli kahve tüketen 31 kişi ile hiç kahve içmeyen 31 kişi karşılaştırıldı.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’ne göre günde 3 ila 5 fincan kahve tüketimi, çoğu yetişkin için güvenli ve orta düzey kabul ediliyor. Araştırmada ayrıca katılımcıların iki hafta boyunca kahveyi bırakıp ardından tekrar başlamaları sağlandı. Bu sayede kafein ile kahvedeki diğer bileşenlerin etkileri ayrıştırıldı.

Elde edilen bulgular oldukça dikkat çekici. Düzenli kahve tüketiminin bağırsak mikrobiyotasının yapısını değiştirdiği gözlemlendi. Özellikle bazı bakteri türlerinin arttığı, bu bakterilerin ise zararlı mikroorganizmaların baskılanmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Bu durum, kahvenin sindirim sistemi üzerinde koruyucu bir etkisi olabileceğine işaret ediyor.

Davranışsal açıdan bakıldığında ise düzenli kahve tüketen bireylerde dürtüsellik ve duygusal tepkisellik seviyelerinin daha yüksek olduğu görüldü.

Davranışsal açıdan bakıldığında ise düzenli kahve tüketen bireylerde dürtüsellik ve duygusal tepkisellik seviyelerinin daha yüksek olduğu görüldü.

Ancak kahve tüketimi iki hafta kesildiğinde bu etkilerde azalma yaşandı. Aynı süreçte, ilk günlerde yorgunluk ve baş ağrısı gibi yoksunluk belirtileri de ortaya çıktı.

Kahvenin yeniden tüketilmeye başlanmasıyla birlikte ise farklı etkiler gözlemlendi. Hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve, algılanan stres seviyesini ve bazı depresyon belirtilerini azaltırken; kafeinli kahve anksiyete ve dikkat üzerinde iyileştirici etkiler gösterdi. Buna karşılık kafeinsiz kahve, hafıza, uyku kalitesi ve fiziksel aktivite üzerinde daha olumlu sonuçlar verdi. Bu da kahvenin etkilerinin yalnızca kafeinden ibaret olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu da bağışıklık sistemiyle ilgili. Düzenli kahve tüketen bireylerde iltihaplanma göstergelerinin daha düşük, anti-inflamatuar moleküllerin ise daha yüksek olduğu tespit edildi. Kahve tüketiminin kesildiği dönemde ise iltihaplanma göstergelerinde artış gözlendi. Bu da kahvenin vücutta koruyucu bir rol oynayabileceğini düşündürüyor.

Öte yandan stres hormonu kortizol seviyelerinde kayda değer bir fark bulunmadı. Yani kahve, fizyolojik stres tepkisini doğrudan değiştirmese de, kişinin stres algısını etkileyebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın