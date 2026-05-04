Kahveseverlere Müjde! Bilim Açıkladı: Sadece Enerji Vermiyor, Bağırsak ve Ruh Halini de Etkiliyor!

Ancak kahve tüketimi iki hafta kesildiğinde bu etkilerde azalma yaşandı. Aynı süreçte, ilk günlerde yorgunluk ve baş ağrısı gibi yoksunluk belirtileri de ortaya çıktı.

Kahvenin yeniden tüketilmeye başlanmasıyla birlikte ise farklı etkiler gözlemlendi. Hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve, algılanan stres seviyesini ve bazı depresyon belirtilerini azaltırken; kafeinli kahve anksiyete ve dikkat üzerinde iyileştirici etkiler gösterdi. Buna karşılık kafeinsiz kahve, hafıza, uyku kalitesi ve fiziksel aktivite üzerinde daha olumlu sonuçlar verdi. Bu da kahvenin etkilerinin yalnızca kafeinden ibaret olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu da bağışıklık sistemiyle ilgili. Düzenli kahve tüketen bireylerde iltihaplanma göstergelerinin daha düşük, anti-inflamatuar moleküllerin ise daha yüksek olduğu tespit edildi. Kahve tüketiminin kesildiği dönemde ise iltihaplanma göstergelerinde artış gözlendi. Bu da kahvenin vücutta koruyucu bir rol oynayabileceğini düşündürüyor.

Öte yandan stres hormonu kortizol seviyelerinde kayda değer bir fark bulunmadı. Yani kahve, fizyolojik stres tepkisini doğrudan değiştirmese de, kişinin stres algısını etkileyebiliyor.