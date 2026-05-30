Bir Kardiyolog, Stresli Günlerin Ardından Kaçındığı 5 Alışkanlığı Açıkladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 11:21
Yoğun ve stresli geçen günlerin ardından yapılan bazı alışkanlıklar, farkında olmadan kalp sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bir kardiyolog, kalbini korumak için stresli günlerin ardından asla yapmadığı beş davranışı sıraladı. Uzman isim, toparlanmanın en az stres yönetimi kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Yoğun ve stresli bir günün ardından yapılan bazı alışkanlıklar, farkında olmadan kalp sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

Londra’daki Harley Street'te hizmet veren kalp uzmanı ve The Heart Saviour kitabının yazarı Dr. Francesco Lo Monaco, stresin etkilerinin zamanla biriktiğini belirterek, özellikle yoğun günlerin ardından kaçınılması gereken beş davranışı açıkladı.

Dr. Lo Monaco’ya göre kronik stresin etkileri hemen hissedilmese de zamanla uyku düzenini, tansiyonu ve genel sağlık göstergelerini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle stresli günlerin ardından toparlanma sürecine önem vermek büyük önem taşıyor.

İşte Kalp Sağlığını Korumak İçin Stresli Bir Günün Ardından Kaçınılması Gereken 5 Şey

1. Toparlanma Sürecini Atlamak

Uzmanlara göre toparlanma yalnızca yoğun fiziksel aktiviteler sonrasında gerekli değil. Uzun ve stresli bir iş günü de vücutta ciddi bir yük oluşturabiliyor.

Dr. Lo Monaco, stres hormonu kortizolün saatler boyunca yüksek seviyede kalabildiğini ve vücudun toparlanma kapasitesinin baskılanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle nefes egzersizleri, gevşeme teknikleri veya sinir sistemini sakinleştirmeye yönelik uygulamaların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

2. Yoğun Tempolu Egzersiz Yapmak

Pek çok kişi stresini atmak için spor salonuna gitmeyi tercih etse de uzman isim, yüksek tempolu antrenmanların her zaman doğru seçenek olmadığını söylüyor.

Dr. Lo Monaco, özellikle adrenalin seviyesinin yüksek olduğu günlerin ardından ağır egzersizlerden kaçındığını belirterek bunun yerine yaklaşık 20 dakikalık düşük yoğunluklu yürüyüş veya hafif kardiyo öneriyor. Uzman, kalp atış hızının maksimum seviyenin yüzde 55 ila 65’i arasında tutulduğu ve konuşabilecek kadar rahat hissedilen egzersizlerin vücudu desteklediğini ifade ediyor.

3. Soğuk Duş Almak

Son yıllarda popüler hale gelen soğuk duş her koşulda faydalı olmayabiliyor.

Dr. Lo Monaco’ya göre yoğun stres altında geçen bir günün ardından soğuk suya maruz kalmak, damarların daha da daralmasına neden olabiliyor. Bu durum da zaten baskı altında olan dolaşım sistemi üzerinde ek yük oluşturabiliyor. Uzman, böyle zamanlarda sıcak duş veya rahatlatıcı uygulamaların daha uygun olduğunu söylüyor.

4. Geç Saatlerde Yemek Yemek

Yoğun geçen günler çoğu zaman geç akşam yemeklerini beraberinde getiriyor. Ancak araştırmalar, yatma saatine yakın yemek yemenin gece boyunca tansiyonun yüksek seyretmesine neden olabileceğini gösteriyor.

Kalbin gece boyunca dinlenme fırsatı bulamadığını belirten uzman, uyumadan en az üç saat önce yeme içmenin tamamlanmasını tavsiye ediyor.

5. Gürültülü Bir Ortamda Uyumak

Kaliteli uyku, stres sonrası toparlanmanın en önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Ancak gürültü yalnızca seslerden ibaret değil.

Dr. Lo Monaco, ışık kirliliği, elektronik cihazlardan gelen dikkat dağıtıcı unsurlar ve sürekli bildirim akışının da uyku kalitesini düşürdüğünü ifade ediyor. Uzmana göre özellikle stres seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde uyku ortamının mümkün olduğunca sakin ve karanlık olması gerekiyor.

Kalp uzmanı, uzun vadeli sağlık sorunlarının yalnızca stresli günlerden değil, bu günlerin ardından yeterince toparlanamamaktan kaynaklandığını belirterek stres yönetimi kadar dinlenmenin de önemsenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
