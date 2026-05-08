Jayden Oosterwolde'nin Kerem Aktürkoğlu Transferine Sert Sözlerle Karşı Çıktığı İddia Edildi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.05.2026 - 18:57

Fenerbahçe kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, takım içindeki bazı gelişmelere ilişkin çarpıcı bir detay paylaştı.

Hamzaoğlu’nun aktardığına göre Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın, Kerem transferinin ilk günlerinde oldukça sert bir tepki gösterdiği öne sürüldü. Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine devreye başkan Ali Koç’un girdiği ve süreci kontrol altına alarak krizi yatıştırdığı iddia edildi.

Kerem transferi tesisleri karıştırmış.

Fenerbahçe kulislerinde dikkat çeken yeni bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, sarı-lacivertlilerin transfer sürecine ilişkin değerlendirmeleriyle öne çıkan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun transferi gündeme gelince Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde'nin tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Oosterwolde "Kerem'i döveceğim" demiş.

İddiaya göre, Kerem transferi ilk gündeme geldiğinde takım içindeki bazı oyuncular bu gelişmeye sert tepki gösterdi. Özellikle Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın süreçten rahatsızlık duyduğu ve yoğun reaksiyon verdiği öne sürüldü.

Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre Oosterwolde’nin, kulüp başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmede oldukça sert bir çıkışta bulunduğu iddia edildi. Ortaya atılan iddiada Oosterwolde’nin, transfer ihtimalini öğrendiği anda 'ben bunu döveceğim idmana getirmeyin' sözleriyle tepkisini dile getirdiği ileri sürülürken, aynı süreçte Mert Hakan Yandaş’ın da ciddi şekilde gerildiği ifade edildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
