Güney Kore'de Gabi İsimli Bir Robot Budist Rahibi İlan Edildi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.05.2026 - 17:55

Jogye Temple, sıra dışı bir törenle dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Güney Kore’nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen etkinlikte, Buda’nın doğum günü kutlamaları kapsamında teknoloji ile dini gelenekler bir araya geldi.

Ülkenin en büyük Budist topluluklarından biri olan Jogye Order tarafından düzenlenen törende, “Gabi” isimli 1 metre 30 santimetre boyundaki insansı robot resmi olarak Budist keşiş ilan edildi. Tören sırasında robota geleneksel keşiş cübbesi giydirilirken, boynuna kutsal tespih takıldı. Bilim kurgu filmlerini andıran görüntüler, törene katılanlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Robot ilginç bir yeminle göreve başladı.

Tören sırasında Gabi’ye yöneltilen “Kendini bu yola adayacak mısın?” sorusu salonda dikkatle takip edilirken, insansı robot net bir şekilde “Evet, kendimi adayacağım” yanıtını verdi. Seremoninin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise robot keşiş için hazırlanan özel etik kurallar oldu. Geleneksel Budist öğretileriyle modern teknoloji anlayışının birleştiği yemin metninde Gabi’den canlı yaşama saygı göstermesi, diğer robotlara ve nesnelere zarar vermemesi, insanlara itaat etmesi, dürüst davranması ve enerji tasarrufuna özen göstermesi istendi.

Z kuşağına hitap etmek için göreve başladı.

Güney Kore’de Budizm’in son 20 yılda özellikle genç nesiller arasında “eski moda” olarak görülmeye başlaması, dini topluluklarda dikkat çeken bir üye kaybına yol açtı. Bu tablo karşısında harekete geçen Jogye Order, teknoloji odaklı adımlarla genç kuşakların ilgisini yeniden kazanmayı amaçlıyor.

İnsansı robot Gabi’nin keşiş ilan edilmesi de bu stratejinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Tarikat yetkilileri, teknoloji ile maneviyatı bir araya getiren bu adımın yalnızca sembolik bir tören olmadığını, aynı zamanda “şefkat, bilgelik ve sorumluluk” gibi Budist değerlerin yapay zeka çağında da varlığını sürdürebileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Halk yaşananlardan dolayı şaşkın.

Robot Gabi’nin Budist keşiş ilan edilmesi Güney Kore kamuoyunda farklı yorumları da beraberinde getirdi. Törene tanıklık eden tapınak çalışanı Sim Jae-hong, yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, “Restoranlarda servis yapan robotları görmeye alışmıştık ancak bir robotun rahip olması gerçekten inanılması güç bir durum” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre bu gelişme, Güney Kore’de teknoloji ile insan yaşamının iç içe geçmesinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor. Özellikle yapay zeka ve robot teknolojilerinin gündelik hayatın her alanına yayılmasıyla birlikte, dini ve kültürel alanlarda da benzer dönüşümlerin daha sık görülebileceği belirtiliyor.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
