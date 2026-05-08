Güney Kore'de Gabi İsimli Bir Robot Budist Rahibi İlan Edildi

Robot Gabi’nin Budist keşiş ilan edilmesi Güney Kore kamuoyunda farklı yorumları da beraberinde getirdi. Törene tanıklık eden tapınak çalışanı Sim Jae-hong, yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, “Restoranlarda servis yapan robotları görmeye alışmıştık ancak bir robotun rahip olması gerçekten inanılması güç bir durum” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre bu gelişme, Güney Kore’de teknoloji ile insan yaşamının iç içe geçmesinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor. Özellikle yapay zeka ve robot teknolojilerinin gündelik hayatın her alanına yayılmasıyla birlikte, dini ve kültürel alanlarda da benzer dönüşümlerin daha sık görülebileceği belirtiliyor.