Akın Gürlek, Gülistan Doku Davasında Umut Altaş'ın İadesini İstediklerini Açıkladı

Hakan Karakoca
07.05.2026 - 22:58

Gülistan Doku olayında kilit isim olarak gösterilen Umut Altaş hakkında açıklama yapan Akın Gürlek, iade sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek, Altaş’ı dosyanın “en yakın tanığı” olarak nitelendirirken, iadesinin beklendiğini ifade etti.

Faili meçhul dosyalarda hareketlilik yaşanıyor.

Akın Gürlek, kamuoyunda hassasiyet oluşturan olaylara yönelik Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni bir yapılanmaya gidildiğini açıkladı.

Gülistan Doku olayı ve Rabia Naz Vatan olayı gibi geniş yankı uyandıran dosyaların bu kapsamda değerlendirildiğini belirten Gürlek, faili meçhul suçların araştırılması amacıyla özel bir daire başkanlığı kurulduğunu ifade etti.

Gürlek, şu ana kadar ilk derece mahkemelerinden 638 dosyanın bu birime ulaştırıldığını söyleyerek, “Biz savcılık makamının yerine geçmiyoruz, yalnızca teknik destek sağlıyoruz. Devlet olarak faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması konusunda kararlıyız” dedi.

Kritik isim Umut Altaş'ın iadesi istendi.

Soruşturmanın önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Umut Altaş hakkında da açıklama yapan Akın Gürlek, ABD makamlarıyla doğrudan temas kurulduğunu ifade etti.

“Umut Altaş’ın iadesini ivedilikle istedik” diyen Gürlek, “Bence kritik ve kilit bir isim. Türkiye’ye gelip ifade verdiğinde olayın büyük kısmı çözülecek” ifadelerini kullandı. ABD Adalet Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Gürlek, sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
