Akın Gürlek, Gülistan Doku Davasında Umut Altaş'ın İadesini İstediklerini Açıkladı

Akın Gürlek, kamuoyunda hassasiyet oluşturan olaylara yönelik Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni bir yapılanmaya gidildiğini açıkladı.

Gülistan Doku olayı ve Rabia Naz Vatan olayı gibi geniş yankı uyandıran dosyaların bu kapsamda değerlendirildiğini belirten Gürlek, faili meçhul suçların araştırılması amacıyla özel bir daire başkanlığı kurulduğunu ifade etti.

Gürlek, şu ana kadar ilk derece mahkemelerinden 638 dosyanın bu birime ulaştırıldığını söyleyerek, “Biz savcılık makamının yerine geçmiyoruz, yalnızca teknik destek sağlıyoruz. Devlet olarak faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması konusunda kararlıyız” dedi.