article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şamil Tayyar Çakarlı Araç Sayısına İsyan Etti: "Çakarlı Arabaları Mafya Bile Kullanıyor Neredeyse"

Şamil Tayyar Çakarlı Araç Sayısına İsyan Etti: "Çakarlı Arabaları Mafya Bile Kullanıyor Neredeyse"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2026 - 17:27

Emin Pazarcı'nın kızı Ece Begüm Pazarcı'nın çakarlı araç içindeki paylaşımı ve sonrasında yaşananlar ses getirmeye devam ediyor. Emin Pazarcı, eleştirenlere hakaretler ederek yanıt vermiş ve aracın kendisinin olduğunu açıklamıştı. Ece Begüm Pazarcı da daha sonra paylaşımını silip yaşananları 'babasına saldırı' olarak nitelemişti. 

Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama ve verdiği cezanın ardından konuyla ilgili bir yorum da Şamil Tayyar'dan geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ece Begüm Pazarcı'nın çakarlı araç kullanması tepki çekmişti.

Ece Begüm Pazarcı'nın çakarlı araç kullanması tepki çekmişti.

Galatasaray maçına çakarlı araçla giden Pazarcı eleştirilmiş ve kısa sürede tepkiler büyüyünce paylaşımını silmek zorunda kalmıştı. 

Emniyet Müdürlüğü de yaşanan açıklamalar ve tepkilerin ardından konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Çakar kullanımı usulsüzmüş.

Çakar kullanımı usulsüzmüş.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’ne dikkat çekilerek görüntülerde yer alan şahıs adına herhangi bir koruma kararı ya da geçiş üstünlüğü bulunmadığının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu aracın tespit edildiği, araç sahibine 173 bin lira idari para cezası uygulandığı, aracın 30 gün süreyle trafikten men edildiği ve sürücünün ehliyetine de 30 günlüğüne el konulduğu bildirildi.

Şamil Tayyar da yaşananları eleştirdi.

Şamil Tayyar da yaşananları eleştirdi.

Şamil Tayyar, çakarlı araç sayısının çokluğuna dikkat çekerek 'neredeyse mafyada bile var' dedi. Tayyar şu ifadeleri kullandı:

'Çakar meselesini bir türlü çözemedik, çözülecekmiş gibi de gözükmüyor.

Oysa çok basit.

Çakar kullanımı tümden yasaklansa ne olur mesela.

Bilemedin, protokolün ilk 40/50 ismine, o da resmi araçlarına olmak şartıyla hak tanırsın, olur biter.

Koruma işi ayrı, her korunanda çakar olması gerekmiyor.

Sonra yolda gördüğün her çakarlıyı yakalar, cezanı keser, trafikten men edersin.

Çakarlı arabaları mafya bile kullanıyor neredeyse.

Artık neşter atılmalı, mevzu çözülmelidir.

Trafikte çakarlı araç kullananların iyi yad edilmediğini de hatırlatmış olayım.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın