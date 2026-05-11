Rabia Naz Dosyasında Yeni Gelişme: Bakan Gürlek ile Kritik Görüşme

Yaklaşık 6 yıldır kızları Rabia Naz’ın ölümü üzerindeki sis perdesini aralamaya çalışan aile, önümüzdeki günlerde Bakan Gürlek ile yüz yüze görüşecek. Baba Şaban Vatan, Bakanlık yetkilileri tarafından arandıklarını ve randevu saatinin netleşmesini beklediklerini duyurdu. Bu görüşme, dosyanın seyrini değiştirebilecek kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında Anayasa Mahkemesi (AYM), Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çok önemli bir karara imza atmıştı. Yüksek mahkeme, soruşturmanın gerekli özen ve ciddiyetle yürütülmediğini vurgulayarak 'hayat hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine' karar vermişti. Bu ihlal nedeniyle aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedilmişti. AYM’nin bu tespiti, ailenin yıllardır dile getirdiği 'yetersiz inceleme' iddialarını hukuki bir zemine taşımıştı.

Baba Şaban Vatan, en başından beri olay yerindeki delillerin yok edildiğini, kilit isimlerin ifadelerinin alınmadığını ve sürecin kasten yavaşlatıldığını savunuyor. AYM'nin ihlal kararına rağmen dosyanın zaman aşımı gerekçesiyle yeniden açılmamasına tepki gösteren aile, hukuk mücadelesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar taşıdı. Dosyada özellikle dönemin emniyet görevlileri ve savcıları hakkındaki suç duyuruları ile 'delil karartma' şüpheleri hala tazeliğini koruyor. Bakan Gürlek ile yapılacak görüşmede, bu ihmallerin ve bekleyen suç duyurularının doğrudan en üst makama iletilmesi bekleniyor.