article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Rabia Naz Dosyasında Yeni Gelişme: Bakan Gürlek ile Kritik Görüşme

Rabia Naz Dosyasında Yeni Gelişme: Bakan Gürlek ile Kritik Görüşme

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.05.2026 - 07:29

Giresun’da 6 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Anayasa Mahkemesi’nin soruşturmada ihmal tespit etmesinin ardından gerçekleşecek bu görüşmede, dosyadaki delil karartma iddiaları ve yargı sürecindeki aksaklıklar ele alınacak.

Kaynak: Gamze Erdoğan / Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların aydınlatılması ve mağdur ailelerin taleplerinin dinlenmesi amacıyla başlattığı görüşme trafiğine Giresunlu Vatan ailesini de ekledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların aydınlatılması ve mağdur ailelerin taleplerinin dinlenmesi amacıyla başlattığı görüşme trafiğine Giresunlu Vatan ailesini de ekledi.

Yaklaşık 6 yıldır kızları Rabia Naz’ın ölümü üzerindeki sis perdesini aralamaya çalışan aile, önümüzdeki günlerde Bakan Gürlek ile yüz yüze görüşecek. Baba Şaban Vatan, Bakanlık yetkilileri tarafından arandıklarını ve randevu saatinin netleşmesini beklediklerini duyurdu. Bu görüşme, dosyanın seyrini değiştirebilecek kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında Anayasa Mahkemesi (AYM), Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çok önemli bir karara imza atmıştı. Yüksek mahkeme, soruşturmanın gerekli özen ve ciddiyetle yürütülmediğini vurgulayarak 'hayat hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine' karar vermişti. Bu ihlal nedeniyle aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedilmişti. AYM’nin bu tespiti, ailenin yıllardır dile getirdiği 'yetersiz inceleme' iddialarını hukuki bir zemine taşımıştı.

Baba Şaban Vatan, en başından beri olay yerindeki delillerin yok edildiğini, kilit isimlerin ifadelerinin alınmadığını ve sürecin kasten yavaşlatıldığını savunuyor. AYM'nin ihlal kararına rağmen dosyanın zaman aşımı gerekçesiyle yeniden açılmamasına tepki gösteren aile, hukuk mücadelesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar taşıdı. Dosyada özellikle dönemin emniyet görevlileri ve savcıları hakkındaki suç duyuruları ile 'delil karartma' şüpheleri hala tazeliğini koruyor. Bakan Gürlek ile yapılacak görüşmede, bu ihmallerin ve bekleyen suç duyurularının doğrudan en üst makama iletilmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın