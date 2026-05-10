article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eleştirinlere "İt Kopuk" Diye Hakaret Eden Emin Pazarcı'nın Çakarlı Aracı Geri Alınıyor

Eleştirinlere "İt Kopuk" Diye Hakaret Eden Emin Pazarcı'nın Çakarlı Aracı Geri Alınıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2026 - 22:06

Emin Pazarcı’nın kızı Avukat Begüm Ece Pazarcı’nın, Galatasaray maçına giderken çakarlı araç görüntülerini paylaşmasının ardından sosyal medyada oluşan tepkiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan incelemelerde, Begüm Ece Pazarcı adına tanımlı herhangi bir koruma kararı ya da geçiş üstünlüğü hakkı bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tepki çeken görüntület sonrası Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Tepki çeken görüntület sonrası Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Avukat Begüm Ece Pazarcı’nın Galatasaray maçına giderken çakarlı araçla çekilen görüntüleri paylaşmasının sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Aracın herhangi bir geçiş üstünlüğü yokmuş.

Aracın herhangi bir geçiş üstünlüğü yokmuş.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’ne dikkat çekilerek görüntülerde yer alan şahıs adına herhangi bir koruma kararı ya da geçiş üstünlüğü bulunmadığının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu aracın tespit edildiği, araç sahibine 173 bin lira idari para cezası uygulandığı, aracın 30 gün süreyle trafikten men edildiği ve sürücünün ehliyetine de 30 günlüğüne el konulduğu bildirildi.

Emin Pazarcı bu durumu eleştirenlere ağır hakaretler etmişti.

Emin Pazarcı bu durumu eleştirenlere ağır hakaretler etmişti.

Pazarcı yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Ulan it kopuk takımı...Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil bende var.Ama bir kere bile kullanmadım. Tersini ispat eden çıkarsa, alnını karışlarım!Niye mi var?Sizin gibi pislikler yüzünden! Terör örgütlerinin ölüm listesinden çıktım. Dergilerine kapak yapıp hedef gösterdiler. Geçmişte defalarca silahlı saldırıya uğradım.Tedbiren duruyor.Olmasın mi?Taşlar bağlansın ve köpekler serbest mi gezsin?”Kaynak: İktidara yakın yazar Emin Pazarcı’nın kızından ‘çakarlı araç’ geri adımı!' demişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın