Tamer Karadağlı, Uluslararası Antalya Tiyatro Festivali’nin Açılışında Dakikalarca Yuhalandı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
Tamer Karadağlı, Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali’nin açılış konuşmasında protestoyla karşılaştı. Aspendos Antik Tiyatrosu’ndaki yuhalama anları sosyal medyada gündem oldu.

Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı.

Festivalin açılış konuşmasını Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı yaptı. 

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda açılış oyunu öncesinde konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı, 'Bugün burada sadece bir festivalin açılışını yapmıyoruz. Bir hayali, bir tutkuyu ve binlerce yıllık bir mirası yeniden ayağa kaldırıyoruz. 'Tiyatro varsa, Antalya bir sahnedir' diyerek çıktığımız bu yolda 16. kez perdelerimizi büyük bir gururla ve coşkuyla aralıyoruz. Üç kıtadan gelen tiyatro topluluklarını Antalya'da bir araya getirirken, aslında yalnızca oyunları değil, kültürleri, duyguları ve hikayeleri de buluşturuyoruz' ' ifadelerini kullandı. Fakat açılış bir hayli gergin geçti.

Karadağlı, kürsüden inene dek dakikalarca yuhalandı.

Konuşmanın başı çok daha sakin geçerken, Karadağlı sonlara yaklaştıkça seyirciden 'Yuh' sesleri yükselmeye başladı. Aspendos Antik Tiyatrosu’ndaki festival açılışında yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıyarak sosyal medyada gündem oldu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
