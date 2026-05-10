Oğuzhan Uğur Açıkladı: Saygı1 Serisinin Yeni Konuğu Belli Oldu!

Lila Ceylan
10.05.2026 - 21:03

Oğuzhan Uğur, SAYGI1 serisinin yeni konuğunu resmen açıkladı. Sosyal medya tarafından uzun süredir beklenen Serdar Ortaç gecesinin tarihi de belli oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Müzik dünyasına farklı bir soluk getiren SAYGI1 konserleri, ilk gününden bu yana büyük ilgi gördü.

Oğuzhan Uğur ve ekibinin hayata geçirdiği özel format; Türk müziğinin unutulmaz isimlerini, yeni nesil sanatçılarla aynı sahnede buluşturarak kısa sürede kült bir projeye dönüştü. Bugüne dek Ceza, Sertab Erener ve Mor ve Ötesi gibi efsane isimlere adanan gecelerde birbirinden dikkat çekici performanslar sahnelenmiş, sosyal medyada günlerce konuşulan anlar yaşanmıştı. 

Türk müziğinin hafızalara kazınan şarkılarını farklı yorumlarla yeniden dinleyiciyle buluşturan SAYGI1, son olarak Mustafa Sandal gecesiyle gündeme damga vurmuştu. Özellikle Nikbinler performansı sonrası başlayan yapay zeka ve playback tartışmaları, konserin günlerce konuşulmasına neden olmuştu.

Yeni SAYGI1 için bir süre bekleyeceğimizi düşünürken, beklenen açıklama geçtiğimiz dakikalarda geldi.

Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SAYGI1 videolarının altına gelen yoğun Serdar Ortaç yorumlarına dikkat çekti. Seyircinin isteğini geri çevirmeyeceğini belirten Uğur, yeni SAYGI1 gecesinin Serdar Ortaç için düzenleneceğini resmen duyurdu. 

Açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcıları heyecanını gizleyemezken, konserin detayları da kısa sürede gündem oldu.

SAYGI1 Serdar Ortaç gecesi bu ağustosta gerçekleşecek!

Oğuzhan Uğur, Serdar Ortaç’la arasında geçen mesajlaşmayı da takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim gönderisine, “Kısa ve net 😄💪🏻 SAYGI1 Yeni Bölüm 4 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da! Biletlere 12 Mayıs Salı günü saat 12.00’de istanbulfestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz.” notunu düştü. 

Açıklamanın ardından konser şimdiden yazın en çok konuşulacak etkinliklerinden biri olmaya aday gösterildi.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
