Hande Erçel, ID İletişim'i Profilinden Kaldırdı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
Hande Erçel’den dikkat çeken hamle geldi! Ünlü oyuncunun Instagram profilinden ID İletişim ibaresini kaldırması sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hande Erçel, hiç şüphesiz son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri!

Yalnızca projeleriyle değil katıldığı uluslararası davetler, marka iş birlikleri ve kırmızı halı tarzıyla da sık sık gündeme gelen Erçel, özellikle son birkaç yıldır global ölçekte dikkat çeken isimler arasında gösteriliyor. 2025 yılını peş peşe gelen projeler, reklam anlaşmaları ve yoğun tempoyla geçiren ünlü oyuncu, 2026’da biraz daha sakin bir dönem tercih etse de dünyanın dört bir yanında katıldığı etkinliklerle Türkiye’yi temsil etmeyi sürdürüyor. 

Her paylaşımı olay olan, giydiği kombinlerden verdiği röportajlara kadar gündem yaratmayı başaran Hande Erçel, son dönemde ise özel hayatı ve yakın çevresini etkileyen gelişmeler nedeniyle zorlu ve duygusal bir süreçten geçiyordu.

Hande Erçel, kariyerinin neredeyse ilk günlerinden bu yana ID İletişim çatısı altında yer alıyordu.

Şirketin kurucusu Ayşe Barım’ın yaşadığı cezaevi süreci ise magazin dünyasında uzun süre yankı uyandırmıştı.

Süreç boyunca menajerine verdiği destekle dikkat çeken Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı “Ayşe’m” paylaşımlarıyla da gündem olmuştu. Ayşe Barım’ın geçtiğimiz aylarda tahliye edilmesinin ardından gözler yeniden ID İletişim oyuncularına çevrilmişti.

Fakat geçtiğimiz saatlerde yaşanan bir gelişme sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Hande Erçel’in Instagram profilinde uzun yıllardır yer alan “ID İletişim” ibaresini kaldırdığı fark edildi. Ünlü oyuncunun bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar “Yeni menajerlik dönemi mi başlıyor?” yorumları yapmaya başladı. 

Erçel cephesinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, profilindeki değişiklik magazin kulislerini şimdiden hareketlendirdi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
