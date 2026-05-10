Barcelona, Real Madrid'e Karşı Farkı 14 Puana Çıkararak Şampiyon Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2026 - 23:56

İspanya'da şampiyonluk düğümü bu gece çözüldü. Barcelona'nın sezonun büyük bölümünde rahat bir şekilde sürdürdüğü yarış, bu geceki El Clasico maçıyla son buldu. 

Barcelona, şampiyonluk için bir puanın bile yeteceği maçta Real Madrid'i 2-0 yendi.

Barcelona işi erken bitirdi.

Rashford'un 9. dakikada attığı golün ardından Ferran Torres'in 18. dakikadaki golü Barcelona'yı kritik maçta 2-0 öne geçirdi. 

Real Madrid'in karşılık vermekte ve oyuna ortak olmakta zorluk çektiği maçta başka gol olmadı. Bu skorla puan farkı da 14'e çıktı ve Katalan ekibi tarihine yeni bir şampiyonluk ekledi.

Barcelona'nın zaferi Real Madrid'e bir ağır darbe daha indirdi.

Barça, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken Real Madrid'in bu sezonki kayıpları bir kez daha gündeme geldi. 

11 Ocak'ta Barcelona'ya Süper Kupa'yı kaptıran Real Madrid, 14 Ocak'ta da Kral Kupası'nda Albacete'ye elendi. 

Nisan ayı geldiğinde elinde sadece Şampiyonlar Ligi kalan Real Madrid, ligde de hayli geriye düşmüştü. Bayern'e elendikten sonra kazanacak hiçbir şeyi kalmayan Real Madrid, son olarak El Clasico'da havlu atarak Barcelona'nın şampiyonluğuna şahit oldu.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
