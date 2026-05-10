Barcelona, Real Madrid'e Karşı Farkı 14 Puana Çıkararak Şampiyon Oldu

Barça, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken Real Madrid'in bu sezonki kayıpları bir kez daha gündeme geldi.

11 Ocak'ta Barcelona'ya Süper Kupa'yı kaptıran Real Madrid, 14 Ocak'ta da Kral Kupası'nda Albacete'ye elendi.

Nisan ayı geldiğinde elinde sadece Şampiyonlar Ligi kalan Real Madrid, ligde de hayli geriye düşmüştü. Bayern'e elendikten sonra kazanacak hiçbir şeyi kalmayan Real Madrid, son olarak El Clasico'da havlu atarak Barcelona'nın şampiyonluğuna şahit oldu.